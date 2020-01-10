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  4. Arka Sokaklar 538. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar 538. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 10.01.2020 02:23 | Son Güncelleme

Kanal D'de 14 sezondur ekrana gelen fenomen dizi Arka Sokaklar'ın 538. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yılbaşı nedeniyle ekranlara ara veren Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi de belli oldu. Arka Sokaklar'ın merakla beklenen 538. yeni bölüm fragmanında, Rıza Baba ve ekibi uzun zamandır aradıkları Kurye'yi buluyor. Ekip ile Kurye arasında hesaplaşma yaşanıyor. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kanal D 10 Ocak Cuma yayın akışı.

Arka Sokaklar dizisi, 2020 Ocak ayında ekranlara ara verdi. Arka Sokaklar'ın 538. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise dizinin hayranları arasında merak konusu oldu. Ancak Arka Sokaklar'ın yeni bölümü 10 Ocak Cuma akşamı ekrana gelmeyecek. Kanal D'nin 10 Ocak 2020 Cuma akşamı yayın akışında Arka Sokaklar'ın tekrar bölümü yer alıyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar dizisi 538. yeni bölümüyle 17 Ocak Cuma akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Fenomen dizinin yeni bölümünde, Kurye ile ekip karşı karşıya geliyor.

ARKA SOKAKLAR 538. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip sonunda Kurye'yi bulur. Fakat Ceren'i rehin almıştır. Olay yerinde karmaşa yaşanır. Ekibin peşine düştüğü Kurye yakalanmamak için rehinesini arabadan atar.

Diğer taraftan bir köyde yaşanan sıra dışı cinayetler ekibin radarına girer. Sırada bu cinayetleri çözmek vardır.

Ezgi, Cemal'i utandıracak bir hamlede bulununca ortaya eğlenceli görüntüler çıkar.

Açığa alınan Hakan ise yaşanan kötü olaylardan sonra ekibe geri dönmüştür. Herkes bu duruma çok sevinir.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 17 Ocak Cuma 20.00'da Kanal D'de!

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