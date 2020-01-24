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Arka Sokaklar 539. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kurye'nin kaçırdığı Hüsnü Çoban ölümle burun buruna geliyor

DİZİ HABERLERİ  | 24.01.2020 02:24 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinin 539. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Arka Sokaklar'da Kurye, kaçırdığı Hüsnü Çoban'a işkence yapıyor. Rıza Baba ve ekibi ise Hüsnü Çoban'ı kurtarmak için harekete geçiyor. Ekipten 10 milyon TL fidye isteyen Kurye'yi alt edebilmek için Mesut yasa dışı bir yola başvuruyor. İşte Arka Sokaklar 539. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Arka Sokaklar 539. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kurye'nin kaçırdığı Hüsnü Çoban ölümle burun buruna geliyor

Kanal D'de 14. sezonuyla ekranda olan Arka Sokaklar'ın 24 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak olan 539. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.
Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Kurye, Hüsnü'yü rehin aldıktan sonra ekibe işkence ettiği videoyu yolluyor.

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KURYE, HÜSNÜ'YÜ VURUYOR MU?

Hüsnü'nün düştüğü durumu gören ekip arkadaşları onunla birlikte aynı acıyı çekerler. Kurye, Hüsnü'yü salmak için onlardan 10 Milyon Lira fidye parası ister. Ekip ne yapacaklarını şaşırır. İstediği meblağ çok büyüktür. Mesut arkadaşını kurtarabilmk için illegal bir yola başvurur. Yakaladıkları teröristten fidye parasını ister. Bunu duyan Engin Müdür ve Mesut arasında büyük kavga yaşanır. Sonunda para bulunur; fakat, Kurye anlaşmaya uymadıklarını düşündüğü ekibe karşı cezasını kesmeye karar verir. Hüsnü'ye doğrulttuğu keskin nişancı tüfeğini ateşler...

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Arka Sokaklar yeni bölümüyle 24 Ocak Cuma 20.00'da Kanal D'de.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

17 Ocak 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 538. bölümünde ekip, köylüleri öldürüp küçük ve büyükbaş hayvanlarını çalan bir seri katilin peşine düşüyor.

Ekip, bir köyde yaşanan cinayetleri araştırmaya başlar. Genelde yaşlıların öldürüldüğünü gören ekibimiz delilleri değerlendirmeye başlar. Yapılan araştırmalarda bir jandarmanın sürekli olarak köyde dolaştığı ortaya çıkar. İlginç bir diğer dlil ise, ölen köylülerin hayvanlarının ortalıkta olmadığıdır. Jandarmayı tarif edenlerden elde edilen robot resim zanlının kimliğini ortaya çıkartır. Adam aslında jandarma değildir ve cinayetlerini kolay işleyebilmek için kılık değiştirmiştir. Adamın yaşadığı köy ve ev bulunur; fakat adam, ortalıkta yoktur. Ekip, Bahar dışında İstanbul'a doğru harekete geçer. Bahar ise, evden ayrılacağı sırada ahırın kapısının oynadığını görür. Hemen ahıra gider ve ekibe haber verdiği sırada adam tarafından bayıltılır. Adam, Bahar ile birlikte ahırı yakmaya çalışır. Hakan'ın yakınlarda olması Bahar'ı ölümden kurtarır. Seri katili yakalamak için Rıza Babanın yaptığı plan uygulanır.

Kurye, Zeliş'i kullanarak belirlediği hedefi yakalamaya çalışır. Hedefindeki kişi ise, terör örgütü liderinin kızıdır. Kız hastalanmıştır ve hastanede tedavi altındadır. Adam, terör ile bağlantısından dolayı ekip tarafından yakalanmıştır ve bu yüzden kızı da koruma altındadır. Kurye, Zeliş'ten kızın hastanedki odasının numarasını bulmasını ister. Zeliş, cesaret gösterir ve Kurye'nin bu isteğini Selin'e anlatır. Ekip, Hüsnü haricinde Kurye'yi yakalamak için bir plan yapar. Kurye, Zeliş'in söylediği hastane odasına gider; fakat, kız yerine ekibimiz ile karşı karşıya kalır. Kurye, camdan atlayarak kaçtığı sırada Hüsnü ile karşılaşır ve onu vurur. Yaralı olan Hüsnü'yü rehin alır.

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