Arka Sokaklar 539. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kurye,'nin kaçırdığı Hüsnü Çoban kurtulacak mı? Arka Sokaklar son bölüm izle

Arka Sokaklar dizisi yeni yıl arasının ardından Kanal D'de 538. bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın 24 Ocak Cuma ekrana gelecek olan 539. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde, Kurye, Hüsnü'yü kaçırıyor. Hüsnü kendini zor bir kararın ortasında buluyor.

Ekibin peşinde olduğu Kurye bu sefer Hüsnü'yü kaçırıyor. Rehin alınan Hüsnü hızlı bir hamle ile kurtulmanın eşiğine gelse de Kurye tarafından alt ediliyor. Arkadaşlarını kurtarmaya gelen ekip, Kurye'nin tuzağına düşünce Hüsnü bir seçim yapmak zorunda kalıyor!

Diğer taraftan Tekin, Zeliha'ya olan öfkesini bastıramıyor. Hüsnü kurtulacak mı?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 24 Ocak Cuma 20.00'da Kanal D'de

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

17 Ocak 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 538. bölümünde ekip, köylüleri öldürüp küçük ve büyükbaş hayvanlarını çalan bir seri katilin peşine düşüyor.

Ekip, bir köyde yaşanan cinayetleri araştırmaya başlar. Genelde yaşlıların öldürüldüğünü gören ekibimiz delilleri değerlendirmeye başlar. Yapılan araştırmalarda bir jandarmanın sürekli olarak köyde dolaştığı ortaya çıkar. İlginç bir diğer dlil ise, ölen köylülerin hayvanlarının ortalıkta olmadığıdır. Jandarmayı tarif edenlerden elde edilen robot resim zanlının kimliğini ortaya çıkartır. Adam aslında jandarma değildir ve cinayetlerini kolay işleyebilmek için kılık değiştirmiştir. Adamın yaşadığı köy ve ev bulunur; fakat adam, ortalıkta yoktur. Ekip, Bahar dışında İstanbul'a doğru harekete geçer. Bahar ise, evden ayrılacağı sırada ahırın kapısının oynadığını görür. Hemen ahıra gider ve ekibe haber verdiği sırada adam tarafından bayıltılır. Adam, Bahar ile birlikte ahırı yakmaya çalışır. Hakan'ın yakınlarda olması Bahar'ı ölümden kurtarır. Seri katili yakalamak için Rıza Babanın yaptığı plan uygulanır.