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Arka Sokaklar 553. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban ölüyor mu? Arka Sokaklar 552. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 16.05.2020 03:09 | Son Güncelleme

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 552. son bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde Rıza Baba'nın ekibinden Hüsnü Çoban'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaneye kaldırılan Hüsnü durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı ve entübe edildi. Arka Sokaklar'ın 553. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde hastaneden gelen haber herkesi yıkıyor. Peki koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban ölüyor mu? İşte Arka Sokaklar 553. yeni bölüm fragmanı.

Kanal D'de 14. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 552. yeni bölümü 15 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde Hüsnü Çoban, koronavirüs belirtilerinin hepsini göstermeye başlayınca ailesi telaşlandı. Ancak hastaneye gitmeyen Hüsnü'nün sağlık durumunun daha da kötüleşince Tekin, Mesut'u aradı ve yardım istedi. Mesut eve gelir ve Sağlık Bakanlığı görevlileriyle birlikte Hüsnü'yü hastaneye götürmeye ikna etti. Hüsnü'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

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ENTÜBE EDİLEN HÜSNÜ ÇOBAN'DEN GELEN HABER HERKESİ YIKIYOR!

Arka Sokaklar'ın 22 Mayıs Cuma ekrana gelecek olan 553. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Koronavirüs olan Hüsnü Çoban hastaneye kaldırılıyor.

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Ancak durumu gittikçe kötüleşen Hüsnü, yoğun bakımda entübe ediliyor. Herkes çaresizlikle Hüsnü'nün iyileşmesini beklerken, hastaneden gelen haber ise yürekleri ağızlara getiriyor. Peki Hüsnü Çoban ölüyor mu?

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Arka Sokaklar yeni bölümüyle 22 Mayıs Cuma 20.00'da Kanal D'de!

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi, Damla’nın Cemal tarafından korunmasından rahatsızdır ama duruma ayak uydurmaya çalışır. Damla Cemal’den yüz bulamayınca eski aşkı Halil’le yazışmaya başlar ve bulundukları evin yerini tarif eder. Halil elinde silah kapıya dayanır. Tunç arkadaşıyla beraber yeni bir eve çıkmayı planlamaktadır. Kiralar oldukça pahalıdır ve eve çıkacak gücü kendinde bulamaz. Mesut’a ilginç bir teklifte bulunur. Sevgilisi Selin’le evlenip evi kendisine bırakmasını ister. Mesut Tunç’u terslese de aklının bir köşesinde bu fikri düşünmeye başlar. Dünyada meydana gelen salgın hastalık Covid-19 iyiden iyiye günlük hayatı etkisi altına almıştır. Canan isimli hemşire de salgınla mücadele eden değerli bir sağlık personelidir. Mesaiden evine geldiği zaman ev sahibi Bünyamin tarafından hak etmediği şekilde bir muameleyle karşılaşır. Bünyamin, apartmana hastalık bulaştırdığı gerekçesiyle, kadını binada istememektedir ve evin kilidini değiştirmiştir. Canan hemşire, durumu polise bildirir. Hüsnü önderliğinde ekibimiz ev sahibi Bünyamin’le bir güzel yakından ilgilenir.

Başka bir mahallede Covid şüphelisi bulunmaktadır. Paramedik Emrah ve ekibi, adamı çıkarmaya gelmiştir. Bektaş isimli adam, hastayla ilgili sorular sorar. Emrah hasta gizliliği sebebiyle yanıt vermeyince taşla saldırır. Ekibimiz halkın sağlığı için canla başla çalışan sağlık personeline saldıran Bektaş’ı da cezasız bırakmayacaktır. Diğer taraftan Hüsnü, sabah ateşler içinde uyanır. Göğsü sıkışır nefes alması güçleşmiştir. Tekin babasını hastaneye götürmek ister ancak Hüsnü önemsemez ve gitmez. Hastaneler çok yoğun bu kadarcık şey için meşgul etmeyelim kafasındadır. Hüsnü gittikçe ağırlaşır. Çocuklar Mesut amcalarından yardım ister. Ambulans çağırılır. Mesut ve Engin’de Hüsnü’nün evinin önüne gelirler. Hüsnü çocuklarını birbirlerine emanet eder. Hastanede Canan hemşireyle karşılaşır. Covid şüphesiyle hastaneye yatırılır. Ne yazık ki Hüsnü’nün testi pozitif çıkar.

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