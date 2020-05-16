Arka Sokaklar 553. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban ölüyor mu? Arka Sokaklar 552. son bölüm izle!

Kanal D'de 14. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 552. yeni bölümü 15 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde Hüsnü Çoban, koronavirüs belirtilerinin hepsini göstermeye başlayınca ailesi telaşlandı. Ancak hastaneye gitmeyen Hüsnü'nün sağlık durumunun daha da kötüleşince Tekin, Mesut'u aradı ve yardım istedi. Mesut eve gelir ve Sağlık Bakanlığı görevlileriyle birlikte Hüsnü'yü hastaneye götürmeye ikna etti. Hüsnü'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

ENTÜBE EDİLEN HÜSNÜ ÇOBAN'DEN GELEN HABER HERKESİ YIKIYOR!

Arka Sokaklar'ın 22 Mayıs Cuma ekrana gelecek olan 553. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Koronavirüs olan Hüsnü Çoban hastaneye kaldırılıyor.

Ancak durumu gittikçe kötüleşen Hüsnü, yoğun bakımda entübe ediliyor. Herkes çaresizlikle Hüsnü'nün iyileşmesini beklerken, hastaneden gelen haber ise yürekleri ağızlara getiriyor. Peki Hüsnü Çoban ölüyor mu?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 22 Mayıs Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi, Damla’nın Cemal tarafından korunmasından rahatsızdır ama duruma ayak uydurmaya çalışır. Damla Cemal’den yüz bulamayınca eski aşkı Halil’le yazışmaya başlar ve bulundukları evin yerini tarif eder. Halil elinde silah kapıya dayanır. Tunç arkadaşıyla beraber yeni bir eve çıkmayı planlamaktadır. Kiralar oldukça pahalıdır ve eve çıkacak gücü kendinde bulamaz. Mesut’a ilginç bir teklifte bulunur. Sevgilisi Selin’le evlenip evi kendisine bırakmasını ister. Mesut Tunç’u terslese de aklının bir köşesinde bu fikri düşünmeye başlar. Dünyada meydana gelen salgın hastalık Covid-19 iyiden iyiye günlük hayatı etkisi altına almıştır. Canan isimli hemşire de salgınla mücadele eden değerli bir sağlık personelidir. Mesaiden evine geldiği zaman ev sahibi Bünyamin tarafından hak etmediği şekilde bir muameleyle karşılaşır. Bünyamin, apartmana hastalık bulaştırdığı gerekçesiyle, kadını binada istememektedir ve evin kilidini değiştirmiştir. Canan hemşire, durumu polise bildirir. Hüsnü önderliğinde ekibimiz ev sahibi Bünyamin’le bir güzel yakından ilgilenir.