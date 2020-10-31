Arka Sokaklar 564. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kaçırılan Rıza Baba'ya ne olacak? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

Ekip, Civan'ın kaçırdığı istihbaratçıyı kurtarmayı başarır. Adam, hemen hastaneye götürülerek tedavisi yapılmaya başlar. Hemşireler ve adam, ayarlanmış bir saat sesi duyarlar. Ses, adamın karnındaki bombadan gelmektedir. Bomba infilak eder ve ortalıkta büyük bir kaos yaşanır. Bu kaos esnasında Civan, Rıza Babaya ulaşır ve onu rehin alır. Civan'ın, Rıza Babayı bırakması için tutuklu olan kız kardeşinin serbest bırakılmasını ister. Engin Müdür bu takası kabul eder; fakat, adamını kaybeden Ümit Amir bu isteğe karşı çıkar. Civan ile hiç bir anlaşmanın yapılmamasını ister.

Mesut, ölümcül bir plan yapıyor ve Tunç'u neşterle yaralayıp hastaneye sevkini sağlıyor. Tunç'un başında da arkadaşı olan cezaevi müdürü gider. Çok kan kaybeden Tunç acilen hastaneye yetiştirilmelidir; fakat, Mesut hastanede tehlikeli olacağını bildiğinden ambulansla birlikte oğlunu kaçırır. Ekip, Mesut'un bu pervasız hareketinden dolayı zor durumdadır ve onlara ulaşamamaktadırlar.

Bir taraftan da avukat Başak, Tunç'u temize çıkartacak olan delillere ulaşır; fakat, Mesut'un hareketi onun da elini kolunu bağlamaktadır. Özcan, Tunç'un hastaneye sevkini duymuştur ve dışarıdaki adamı Coşkun'a hem onun, hem de Mesut'un ölüm emrini verir. Mesut mesleğini ve canını kaybetmenin eşiğindedir.



