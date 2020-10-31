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Arka Sokaklar 564. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kaçırılan Rıza Baba'ya ne olacak? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

31.10.2020 02:51 | Son Güncelleme:
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Kanal D'de 15. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin 564. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde Rıza Baba, terör örgütünün İstanbul sorumlusu olan Civan tarafından kaçırılıyor. Civan, Rıza Baba'nın bırakması için ise tutuklu olan kız kardeşinin serbest bırakılmasını istiyor. Peki Arka Sokaklar'da Rıza Baba'ya ne olacak? İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı.

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı Arka Sokaklar30 Ekim Cuma akşamı 563. yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın 6 Kasım Cuma ekrana gelecek olan 564. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

RIZA BABA KAÇIRILIYOR!

Ekip, Civan'ın kaçırdığı istihbaratçıyı kurtarmayı başarır. Adam, hemen hastaneye götürülerek tedavisi yapılmaya başlar. Hemşireler ve adam, ayarlanmış bir saat sesi duyarlar. Ses, adamın karnındaki bombadan gelmektedir. Bomba infilak eder ve ortalıkta büyük bir kaos yaşanır. Bu kaos esnasında Civan, Rıza Babaya ulaşır ve onu rehin alır. Civan'ın, Rıza Babayı bırakması için tutuklu olan kız kardeşinin serbest bırakılmasını ister. Engin Müdür bu takası kabul eder; fakat, adamını kaybeden Ümit Amir bu isteğe karşı çıkar. Civan ile hiç bir anlaşmanın yapılmamasını ister.

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 563. bölümünde Mesut, ekibi hiçe sayarak tehlikeli bir durumun içine girdi.

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Mesut, ölümcül bir plan yapıyor ve Tunç'u neşterle yaralayıp hastaneye sevkini sağlıyor. Tunç'un başında da arkadaşı olan cezaevi müdürü gider. Çok kan kaybeden Tunç acilen hastaneye yetiştirilmelidir; fakat, Mesut hastanede tehlikeli olacağını bildiğinden ambulansla birlikte oğlunu kaçırır. Ekip, Mesut'un bu pervasız hareketinden dolayı zor durumdadır ve onlara ulaşamamaktadırlar.

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Bir taraftan da avukat Başak, Tunç'u temize çıkartacak olan delillere ulaşır; fakat, Mesut'un hareketi onun da elini kolunu bağlamaktadır. Özcan, Tunç'un hastaneye sevkini duymuştur ve dışarıdaki adamı Coşkun'a hem onun, hem de Mesut'un ölüm emrini verir. Mesut mesleğini ve canını kaybetmenin eşiğindedir.


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