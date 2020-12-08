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Arka Sokaklar 569. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar'da Mesut ekipten ayrılıyor mu?

08.12.2020 22:23 | Son Güncelleme:
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Kanal D'de 15. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 569. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde Mesut, arkasında bir not bırakıp sırra kadem basıyor. Alkol sorunu yüzünden kendine hakim olamayan Mesut'un sorgu odasında uyguladığı şiddet ve dengesiz tavırları Rıza Baba'yı kızdırıyor. Rıza Baba'nın sert sözleri sonrasında ise Mesut geride bir not bırakarak ortadan kayboluyor. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı Arka Sokaklar 11 Aralık Cuma akşamı 569. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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MESUT ORTADAN KAYBOLUYOR!

Mesut, alkol sorunu yüzünden kendisine hakim olamaz bir haldedir. Bu hali ekibi de zor durumda bırakır. Sorgu odasında uyguladığı şiddet ve diğer dengesiz davranışları Rıza Baba'nın sabrının taşmasına neden olur.

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Rıza Baba, alkollü halinin ekibe bir faydası olmadığını net bir şekilde Mesut'a söyler.

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Mesut, bu ağır sözler karşısında ezilmeye başlar. Herkesi üzecek bir kararla, geride bir not bırakarak kayıplara karışır.

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Diğer yandan Servan, Başak'a karşılık 5 Milyon Tl fidye parası ister. Engin Müdür, sevdiği kadının hayatı pahasına teröristlerle pazarlık yapmayacağını söyler.

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Bu çıkışa çok sinirlenen Servan, öfkesini Başak'tan çıkartarak dolaylı olarak Engin Müdüre duygusal olarak zarar veren bir hamle yapar.

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

4 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın son bölümünde ekip, Servan'ın ölümcül hamlesi ile büyük şaşkınlık yaşadı.

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Servan, ekip hakkında kişi kişi bilgiler almaktadır. Yapacağı yıkıcı eylemlerin planını yapmaktadır.

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Bu durumu da Rıza Babaya gönderdiği not ile açıklığa kavuşturur. Notta Rıza Babanın yeni evinin yerini öğrendiği yazılıdır.

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Diğerlerinin de peşine adamlarını salar. Ekip, Servan'ın adamlarından birini yakalayarak saklanabileceği olası bir mekana baskın yapar. Hakan bu baskın sırasında çıkan çatışmada vurulur. Çelik yelek sayesinde ucuz atlatır.

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Burada yakaladıkları Servan'ın sağ kolu bombalı bir eylemden ve yerinden bahseder. Ekip hemen olay yerine gider. Örgüt elemanı genç elinde fünye ile beklemektedir. Tam patlatacağı sırada Mesut onu vurur. Gencin üzerinden bomba çıkmayınca Mesut'a yasal yollar gözükür. Servan en büyük hamlesini ise, Engin Müdüre yapar.

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Nişanlısı Başak'ı kaçırarak infaz edeceğini söylediği bir görüntülü arama yapar. Engin, kafasına silah dayanmış nişanlısını görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bir el silah sesi ile de elinde telefon dona kalır.

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