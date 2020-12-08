Arka Sokaklar 569. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar'da Mesut ekipten ayrılıyor mu?

Bu çıkışa çok sinirlenen Servan, öfkesini Başak'tan çıkartarak dolaylı olarak Engin Müdüre duygusal olarak zarar veren bir hamle yapar.

Diğer yandan Servan, Başak'a karşılık 5 Milyon Tl fidye parası ister. Engin Müdür, sevdiği kadının hayatı pahasına teröristlerle pazarlık yapmayacağını söyler.

Mesut, bu ağır sözler karşısında ezilmeye başlar. Herkesi üzecek bir kararla, geride bir not bırakarak kayıplara karışır.

Rıza Baba, alkollü halinin ekibe bir faydası olmadığını net bir şekilde Mesut'a söyler.

Mesut, alkol sorunu yüzünden kendisine hakim olamaz bir haldedir. Bu hali ekibi de zor durumda bırakır. Sorgu odasında uyguladığı şiddet ve diğer dengesiz davranışları Rıza Baba'nın sabrının taşmasına neden olur.

Servan, ekip hakkında kişi kişi bilgiler almaktadır. Yapacağı yıkıcı eylemlerin planını yapmaktadır.

Bu durumu da Rıza Babaya gönderdiği not ile açıklığa kavuşturur. Notta Rıza Babanın yeni evinin yerini öğrendiği yazılıdır.

Diğerlerinin de peşine adamlarını salar. Ekip, Servan'ın adamlarından birini yakalayarak saklanabileceği olası bir mekana baskın yapar. Hakan bu baskın sırasında çıkan çatışmada vurulur. Çelik yelek sayesinde ucuz atlatır.

Burada yakaladıkları Servan'ın sağ kolu bombalı bir eylemden ve yerinden bahseder. Ekip hemen olay yerine gider. Örgüt elemanı genç elinde fünye ile beklemektedir. Tam patlatacağı sırada Mesut onu vurur. Gencin üzerinden bomba çıkmayınca Mesut'a yasal yollar gözükür. Servan en büyük hamlesini ise, Engin Müdüre yapar.



Nişanlısı Başak'ı kaçırarak infaz edeceğini söylediği bir görüntülü arama yapar. Engin, kafasına silah dayanmış nişanlısını görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bir el silah sesi ile de elinde telefon dona kalır.



