MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. ARKA SOKAKLAR 656. BÖLÜM İZLE! Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Son bölüm özeti

ARKA SOKAKLAR 656. BÖLÜM İZLE! Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Son bölüm özeti

22.12.2023 18:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar 653. bölüm Kanal D canlı izle ekranı dizinin hayranları tarafından sorgulanıyor. Yıllardır ekranlarda fırtınalar estiren dizi bu akşam 653. bölüm ile ekrana geliyor. Rıza Baba ve ekibinin başından geçenlerin anlatıldığı dizi 18 sezondur devam ediyor. Peki, Arka Sokaklar saat kaçta, bu akşam var mı? İşte Arka Sokaklar 653. bölüm canlı izle ekranı ve Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar 653. bölüm ekranı fenomen dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Eylül ayında 18. sezonuna başlayan dizi, cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. 'Arka Sokaklar saat kaçta' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Arka Sokaklar 653. bölüm canlı izle ekranı...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Arka Sokaklar dizisi her hafta cuma akşamları yeni bölümü ile ekrana geliyor. Arka Sokaklar saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor. 18. sezonuna başlayan dizi bu akşam 656. bölümü ile ekrana gelecek. Diğer yandan Sadullah’ın saklandığı yer nihayet deşifre olur. Ancak baskına giden ekibi bambaşka bir sürpriz beklemektedir. Tüm bunların yanı sıra, gizemli bir telefon ve sonrasında yaşananlar, Başak’la Engin’i bir çıkmazın içine hapsedecektir.

ARKA SOKAKLAR 654. BÖLÜM ÖZETİ

Sadullah'ın ifşasından sonra ipliği pazara çıkan Ünal çareyi kaçmakta bulur. Seri katil Cem rastgeldiği insanları acımasızca öldürmektedir. Ekip onu bulmak için zamana karşı yarışmaktadır çünkü Cem'in kurbanlarına her gün yeni biri eklenmektedir.

ARKA SOKAKLAR 18. SEZON 2

ARKA SOKAKLAR 656. BÖLÜM İZLE!

Narkotik Komiseri Burcu ekibe dahil olur. Bundan sonra onu zorlu görevler beklemektedir. Uyuşturucu bağımlısı Okan satıcılara borçlanmıştır. Kız arkadaşı Seçil bu yüzden tehlikeye düşecektir. Teröristler tarafından kızı kaçırılan Mevlüt kızını bulmanın yollarını arar. Bu durum acılı babayı Şehmuz'la yüzleştirecektir.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Arka Sokaklar
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Dilek Taşı
02:45 Gelinim Mutfakta
04:45 Dönence

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlu Taro Emir'e ziyaret! 'Gelinimle tanışın'Oğlu Taro Emir'e ziyaret! 'Gelinimle tanışın'
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel ilk defa açıkladı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel ilk defa açıkladı
Yer Denizli… Boynunu gören doktorlar bile şaşkına döndü! ‘50 yıl’ detayını duyan inanamadı… Yer Denizli… Boynunu gören doktorlar bile şaşkına döndü! ‘50 yıl’ detayını duyan inanamadı…
Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar arka sokaklar yeni bölüm kanal d yayın akışı turu
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçeliler bayram ediyor! Galatasaray'da 2 isim derbide yok

Fenerbahçeliler bayram ediyor! Galatasaray'da 2 isim derbide yok

Daha önce böyle bir şey izlemediniz! Ameliyatta doktordan hastaya yumruk: Doktor açığa alındı, kadın bir gözünü kaybetti

Daha önce böyle bir şey izlemediniz! Ameliyatta doktordan hastaya yumruk: Doktor açığa alındı, kadın bir gözünü kaybetti

Trafiğe çıkacaklar dikkat; AKOM uyarmıştı, trafik yoğunluğu yüzde 90'ları buldu

Trafiğe çıkacaklar dikkat; AKOM uyarmıştı, trafik yoğunluğu yüzde 90'ları buldu

"Bu hızla 2050 yılını bulur" diyerek çözüm istedi: Buraya bir operatör yatırım yapacak zaten denilerek önümüz kesiliyor

"Bu hızla 2050 yılını bulur" diyerek çözüm istedi: Buraya bir operatör yatırım yapacak zaten denilerek önümüz kesiliyor

Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

Özel'den Akşener'in 'savaş ilanı' sözlerine yanıt: İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara söylüyorum, herkesle barış ilan ediyoruz

Özel'den Akşener'in 'savaş ilanı' sözlerine yanıt: İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara söylüyorum, herkesle barış ilan ediyoruz

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.