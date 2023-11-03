ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE! Arka Sokaklar 647. bölümde neler olacak? Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar 647. bölüm ekranı fenomen dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Eylül ayında 18. sezonuna başlayan dizi, cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. 'Arka Sokaklar saat kaçta başlıyor' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Arka Sokaklar 647. bölüm ekranı

ARKA SOKAKLAR 646. BÖLÜM ÖZETİ

AVM baskını sırasında silahla yaralanan Efe yaşam mücadelesi vermektedir. Rıza ve ekip tüm güçleriyle sorumluların peşine düşerler. Tarık Aşkın hem Sado'yu hem emniyeti kendisine düşman etmiştir ve bunun bedelini ödeyecektir. Oğlu ölüm döşeğindeki Pınar olanlardan dolayı babasını suçlar.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE 647. BÖLÜM!

Efe'nin durumu tüm aileyi derinden üzmektedir. Bundan sonra Efe için tek bir umut ışığı vardır. O da organ nakli. Holding sahibi Asude'nin oğlu Baybars bir kazaya karışır. Asude, küçük bir kız çocuğunun hayatına mal olacak kazayı örtbas etmek için elinden geleni yapar. Sadullah mülteciler üzerinden Avrupalı zenginlere insan avı düzenlemektedir. Emre de bu avın bir kurbanı olur.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Dilek Taşı





