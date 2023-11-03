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ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE! Arka Sokaklar 647. bölümde neler olacak? Kanal D yayın akışı

03.11.2023 19:51 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar canlı izle ekranı dizinin hayranları tarafından sorgulanıyor. Yıllardır ekranlarda fırtınalar estiren dizi bu akşam 647. bölüm ile ekrana geliyor. Peki, Arka Sokaklar saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? İşte Arka Sokaklar 647. bölüm canlı izle ekranı

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE! Arka Sokaklar 647. bölümde neler olacak? Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar 647. bölüm ekranı fenomen dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Eylül ayında 18. sezonuna başlayan dizi, cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. 'Arka Sokaklar saat kaçta başlıyor' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Arka Sokaklar 647. bölüm ekranı

ARKA SOKAKLAR 646. BÖLÜM ÖZETİ

AVM baskını sırasında silahla yaralanan Efe yaşam mücadelesi vermektedir. Rıza ve ekip tüm güçleriyle sorumluların peşine düşerler. Tarık Aşkın hem Sado'yu hem emniyeti kendisine düşman etmiştir ve bunun bedelini ödeyecektir. Oğlu ölüm döşeğindeki Pınar olanlardan dolayı babasını suçlar.

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ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE 647. BÖLÜM!

Efe'nin durumu tüm aileyi derinden üzmektedir. Bundan sonra Efe için tek bir umut ışığı vardır. O da organ nakli. Holding sahibi Asude'nin oğlu Baybars bir kazaya karışır. Asude, küçük bir kız çocuğunun hayatına mal olacak kazayı örtbas etmek için elinden geleni yapar. Sadullah mülteciler üzerinden Avrupalı zenginlere insan avı düzenlemektedir. Emre de bu avın bir kurbanı olur.

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Dilek Taşı

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