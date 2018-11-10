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Arka Sokaklar'da Engin Müdür vuruluyor mu? Arka Sokaklar 495. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 10.11.2018 02:41 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinin 495. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanında diziye tekrar katılan İlker İnanoğlu'nun canlandırdığı Engin Müdür karakteri uyuşturucu şebekesinin hedefi oluyor. Engin Müdür vuruluyor mu? Ekip, uyuşturucu şebekesinin peşinde amansız takibini sürdürüyor! İşte Arka Sokaklar 495. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Arka Sokaklar'da Engin Müdür vuruluyor mu? Arka Sokaklar 495. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'ın 9 Kasım Cuma akşamı yayınlanan 494. son bölümünde ekip, Rıza Babayı kurtarmak için önemli delillere ulaştı. Rıza Baba, üstüne atılan suçlardan aklanmak için ekibinin çalışkanlığına ve onlara olan güvenini kaybetmiyor. İçeride zor günler geçirmesine rağmen umudunu da kaybetmiyor. Ekip, olayı ortaya çıkaracak olan kilit ismin peşine düşüyor; ancak, işler hiç ummadıkları bir hal alıyor. Engin Müdürün ekibi canlandıran gayretleri sayesinde yavaş yavaş işin büyük bir bölümü hallediliyor. Sıkıntılar devam etse de, deliller toplanmaya devam ediyor. Rıza Baba, bu deliller ışığında en kısa zamanda aklanıp dışarı çıkmayı iple çekiyor.

Aylin, hamile haline bakmadan Rıza Baba için canını ortaya koyuyor. Kilit ismin bulunduğu adrese gittiği sırada bir çatışmanın ortasında kalıyor. Uzun süre dayandıktan sonra dengesini kaybedip yüksek bir yerden düşüyor.

Arka Sokaklar, merakla beklenen bölümüyle 16 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

AYLİN BEBEĞİNİ Mİ DÜŞÜRDÜ?
Hamile olan Aylin, yüksek bir yerden düşüyor! Aylin, Rıza Baba olayında bir delili takip ederken zor bir durumun içine düşüyor. Nimet isimli bir kadının Rıza Baba olayında önemli bir rolü vardır. Bulunduğu depoya giden Aylin onunla ve çetesiyle karşı karşıya kalır. Çatışma esnasında dengesini kaybeder ve yüksek bir yerden düşer. Olay yerine gelen Hakan, onu hemen hastaneye kaldırır. Aylin'in bebeğini kaybedip, kaybetmediği sonuçlardan sonra belli olacaktır. Nazike'nin istenme olayında şaşkınlığını bir türlü üzerinden atamayan Hüsnü, bu işte bir bit yeniği olduğunu düşünmektedir. Hüsnü'nün korktuğu başına gelir. Eve adamın ailesi gelir ve onun hakkındaki gerçekleri anlatmaya başlarlar. Adam ağır şizofren çıkar. Kendisini Kanuni Sultan Süleyman'a benzeten adam Nazike'yi haremine katmak istemektedir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Rıza Baba hapishanededir. Engin ziyaret sırasına Rıza’yı atılan iftiralardan kurtaracağına söz verir.Tarık zehirli bir maddeyle ağzından köpükler çıkarak ölmüştür. Aylin, görüntüleri izlemiştir ve Nimet’in hemşire kılığında Adli Tıp’a geldiğini tespit etmiştir. Nimet’in kim olduğunu, bir an önce bulmaları gerekmektedir. Aylin aldığı adresleri tek tek kontrol edip Nimet’e ulaşmaya çalışır. Depoya gelmiştir; ancak ayağı kayar ve Aylin takılıp düşer. Telefonunu da düşürmüştür. Hakan durumu öğrendiğinde deliye döner. Karısını kurtarmak için, panik halde harekete geçer.Kazım isimli adam kızını kaybetmiştir ve polislerden yardım ister. Sözü dinlenmeyince bir kişiyi rehin alır. Kızın kredi kartıyla yapılan alışveriş üzerinden adres bulunur. Kızlar, Tarkan isimli biri tarafından fuhuş batağına düşürülmüştür. Ekip rehineyi kurtarmak için fuhuş çetesinin peşine düşer.

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