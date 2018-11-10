Arka Sokaklar'da Engin Müdür vuruluyor mu? Arka Sokaklar 495. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'ın 9 Kasım Cuma akşamı yayınlanan 494. son bölümünde ekip, Rıza Babayı kurtarmak için önemli delillere ulaştı. Rıza Baba, üstüne atılan suçlardan aklanmak için ekibinin çalışkanlığına ve onlara olan güvenini kaybetmiyor. İçeride zor günler geçirmesine rağmen umudunu da kaybetmiyor. Ekip, olayı ortaya çıkaracak olan kilit ismin peşine düşüyor; ancak, işler hiç ummadıkları bir hal alıyor. Engin Müdürün ekibi canlandıran gayretleri sayesinde yavaş yavaş işin büyük bir bölümü hallediliyor. Sıkıntılar devam etse de, deliller toplanmaya devam ediyor. Rıza Baba, bu deliller ışığında en kısa zamanda aklanıp dışarı çıkmayı iple çekiyor.

Aylin, hamile haline bakmadan Rıza Baba için canını ortaya koyuyor. Kilit ismin bulunduğu adrese gittiği sırada bir çatışmanın ortasında kalıyor. Uzun süre dayandıktan sonra dengesini kaybedip yüksek bir yerden düşüyor.

Arka Sokaklar, merakla beklenen bölümüyle 16 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

AYLİN BEBEĞİNİ Mİ DÜŞÜRDÜ?

Hamile olan Aylin, yüksek bir yerden düşüyor! Aylin, Rıza Baba olayında bir delili takip ederken zor bir durumun içine düşüyor. Nimet isimli bir kadının Rıza Baba olayında önemli bir rolü vardır. Bulunduğu depoya giden Aylin onunla ve çetesiyle karşı karşıya kalır. Çatışma esnasında dengesini kaybeder ve yüksek bir yerden düşer. Olay yerine gelen Hakan, onu hemen hastaneye kaldırır. Aylin'in bebeğini kaybedip, kaybetmediği sonuçlardan sonra belli olacaktır. Nazike'nin istenme olayında şaşkınlığını bir türlü üzerinden atamayan Hüsnü, bu işte bir bit yeniği olduğunu düşünmektedir. Hüsnü'nün korktuğu başına gelir. Eve adamın ailesi gelir ve onun hakkındaki gerçekleri anlatmaya başlarlar. Adam ağır şizofren çıkar. Kendisini Kanuni Sultan Süleyman'a benzeten adam Nazike'yi haremine katmak istemektedir.