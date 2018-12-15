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Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban yarı çıplak yakalandı! Arka Sokaklar 499. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 15.12.2018 01:32 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 499. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde, hasta olan Hüsnü evde dinlendiği sırada mahalleye yeni taşınan Meryem kapıyı çaldı. Meryem Nazike için gelmesine rağmen, Hüsnü'nün hasta olduğunu görünce yardım etti. Hüsnü, kendisine ilgi ve alaka gösteren Meryem'den hoşlandı. Meryem'in Hüsnü'ye masaj yaptığı sırada eve gelen Nazike, Tekin, Zeliş ve Mesut ise gördükleri karşısında şoke oldular! İşte Arka Sokaklar 499. son bölümde yaşananlar

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban yarı çıplak yakalandı! Arka Sokaklar 499. son bölüm izle!

14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 499. yeni bölümünde, Hüsnü fena yakalandı. Hüsnü, hastadır. Evde yorgan döşek yatmaktadır. Bu sırada kapı çalar. Kapıdaki kişi mahalleye yeni taşınan Meryem'dir. Hüsnü ve Meryem şaşkınlık yaşar. İkisi de Nazike'yi beklemektedir. Hüsnü'nün ocağa koyduğu ıhlamurun taşması ile olaylar başlar. Mutfağa koşan Hüsnü'nün arkasından Meryem de girer. Hüsnü'nün zorlandığını gören Meryem başlar hüsnü için kış çayı hazırlamaya. Hüsnü, kendisine ilgi ve alaka gösteren Meryem'e hoşlanma belirtileri gösterir. Meryem de boş değildir. Bu sırada telefonun alarmı çalar. Hüsnü'nün sırtına sürülecek olan kremi hatırlatma alrmıdır, çalan... Meryem, tek başına süremeyeceği gördüğü Hüsnü'ye kremi süremeye başladı. Bu sırada eve Nazike, Tekin, Zeliş ve Mesut girer. Hüsnü'yü yarı çıplak görenler olayı bilmediklerinden şok yaşarlar. Hüsnü durumu izah etmeye çalıştıkça batar ve Mesut'un da dalgası ile ortaya komik bir durum çıkar.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Engin Müdür, uzun bir zamandır haber alamadığı Ivana'nın sağlığından endişe etmektedir. Ivana ise, çökertmeye çalışılan Rus Mafyasının eline düşmüştür. Mafya onun için infaz emrini verir. Bunu yerine getirecek olan adam onu bir tabuta koyarak canlı canlı gömer. Tabuta ise 20 saatlik oksijen tüpü koyar. Ekibe bir video gelir ve Ivana'nın akıbeti ortaya çıkar. Ekip, tabutta az havası kalan Ivana'yı kurtarmak için hareketet geçer. Deliller ışığında mafyanın adamına ulaşan ekip, Ivana'nın yerini bulurlar. Tabuttan çıkarılan Ivana nefes almıyordur.

Ekip, kaçırılan Zeyno'nun adresini bulur. Ali, hemen eve girer ve kızını kurtarır. Bu sırada Zeyno'nun intihara kalkışan annesi Pınar hastaneye yetiştirilmektedir. Çok kan kaybeden Pınar hemen ameliyata alınır.

Hüsnü, mahalleye yeni taşınan Meryem ile evdekilere açıklamakta zorluk çektiği bir durumda yakalanır. Bu durum en çok Mesut'un ve Nazike'nin hoşuna gider.

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