Arka Sokaklar'da Mesut'un öpüşme krizi! Arka Sokaklar 528. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'd 14. sezonuyla ekranda olan fenoman dizi Arka Sokaklar, 528. yeni bölümüyle 25 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde ekip, Nadir'i yakalamak için tehlikeli bir karar alıyor. Bahar, ekibe Serpil’in, Nadir için çalıştığı bilgisini verir. Ezgi’nin, Nadir’e olan yakınlığından dolayı Rıza Baba, onu Nadir olayının dışında tutar. Arka Sokaklar yeni bölümüyle 25 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Şüpheli olarak Mazlum gözaltına alınır. Selin, Mazlum’un Seray’a olan öfkesine bir anlam verememektedir. Ünlü modacı Rüştü Kartal, defile hazırlığı yaptığı sırada moda evi kurşunlanır. En gözde mankeni Melis’tir. Melis’in eski erkek arkadaşı Polat’tan şüphelenirlir. Ekip olay yerine gelir. Rüştü, Hüsnü’ye fazlaca yakın davranır ve adeta başına dert olur. Polat ifadeye çağrılır ve Melis, Polat’ın olayla ilgisi olmadığını söyler. Rüştü, Hüsnü’yle beraber koruma evinde saklanacaktır.
Ekip, Bartu olayıyla ilgilenir. Bartu isimli genç, uyuşturucu etkisiyle yüksek bir yerden kendini atmaya kalkar. Selin genci durdurur. Ablası Banu emniyete gelir. Genç kız, kardeşine destek olup onu kurtarmaya çalışır. Bartu tedaviye alınır. Tedaviden kaçınca ablası peşine düşer. Esat’ın elinden kardeşini kurtarmaya çalışır. Ekibimiz peşinden gider ve Esat’ın uyuşturucu torbaları yakalanır. Esat Banu’ya bilenir. Bartu’yu kullanır ve Banu’yu öldürmek için çağırır.
Rıza Baba’yı eski dostu, Müsteşar Kemal arar. Emlak ofisine benzer bir yere götürür ve orada Savcı Ceyda da beklemektedir. Nadir’i resmi görevde olmadıkları şekilde bitirmek isterler. Rıza’dan da yardım isterler. Rıza Baba, ekibiyle konuşup kararını verecektir. Ekip rozetleri bırakıp yeraltına inecek mi?
ARKA SOKAKLAR 528. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI
Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Seray, İstanbul'a tekrar döndükten sonra Mesut'un peşine düşüyor. Mesut'un kendisine yaptığı iyilikler yüzünden ona aşık olan Seray'ın cesedi bulunuyor. En son irtibatta olan kişi Mesut olarak göründüğünden ekibimize haber veriliyor. Seray'ı kimin öldürdüğünü bulmak için harekete geçen Selin ve Mesut sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Selin, Seray'ın kardeşine ulaşır. Ablasını öldüren adamın yerini sorduğu sırada adam Selin'in sırtına silahını dayar.
Ekip, ünlü moda tasarımcının dükkanına saldıran bir şebekenin peşine düşüyor. Rıza Baba, özellikle güvendiği Hüsnü'yü tasarımcıyı korumakla görevlendiriyor. Hüsnü, tasarımcının evine yerleşerek gelecek olan tehlikelerden adamı korumaya başlıyor; fakat, adamın efemine kişiliği yüzünden ekibin diline düşüyor, özellikle de Mesut'un... Hüsnü ve moda tasarımcısı arasında yaşananlar ise, komik sahnelere neden oluyor...
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
18 Ekim 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 527. bölümde ekip, uyuşturucu kartelinin patronu olarak şüphelendikleri Nadir'in, Ezgi'nin tanıdığı çıkması karşısında büyük şok yaşadı.
Sait'in ve torbacıların ölümünde aynı parmağın olduğunu anlayan ekip iki olayın avukatlığını yapan kadının peşine düşüyor. Bahar 7-24 avukat kadını takip ederken ekip, uyuşturucu dağıtanların peşine düşüyor. Her iki olayında ucu işadamı Nadir'de kesişiyor. Bahar, avukat kadının Nadir'in işyerine girdğini ekibe bildirdiğinde şüpheler daha da artıyor.
Düzenlenen polis balosunda da ilginç bir durum yaşanıyor. Baloda Nadir de bulunmaktadır. Nadir, yüklüce bir bağış yaparak kirli işlerini örtme peşindedir; fakat, Rıza Baba, Engin Müdür ve Başkomiser Hüsnü bu iyi adam pelerininin altındaki kötü adamı hissederler. Ekibmiz, balo esnasında ikinci bir şaşkınlık yaşarlar. Ezgi de baloya gelmiştir ve Nadir ile çok sıkı fıkıdırlar. Nadir, Ezgi'nin manevi babası çıkar. Olaylar giderek karıştığı sırada Bahar ölümle yüzyüze kalır. Nadir, Bahar'ın avukatı takip ettiğini anlar. Peşine adamlarını takar. Işıklarda Bahar'ın arabasına yaklaşan adamlar dört bir koldan arabaya ateş ederler.
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