Arka Sokaklar'da Mesut'un öpüşme krizi! Arka Sokaklar 528. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'd 14. sezonuyla ekranda olan fenoman dizi Arka Sokaklar, 528. yeni bölümüyle 25 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde ekip, Nadir'i yakalamak için tehlikeli bir karar alıyor. Bahar, ekibe Serpil’in, Nadir için çalıştığı bilgisini verir. Ezgi’nin, Nadir’e olan yakınlığından dolayı Rıza Baba, onu Nadir olayının dışında tutar. Arka Sokaklar yeni bölümüyle 25 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şüpheli olarak Mazlum gözaltına alınır. Selin, Mazlum’un Seray’a olan öfkesine bir anlam verememektedir. Ünlü modacı Rüştü Kartal, defile hazırlığı yaptığı sırada moda evi kurşunlanır. En gözde mankeni Melis’tir. Melis’in eski erkek arkadaşı Polat’tan şüphelenirlir. Ekip olay yerine gelir. Rüştü, Hüsnü’ye fazlaca yakın davranır ve adeta başına dert olur. Polat ifadeye çağrılır ve Melis, Polat’ın olayla ilgisi olmadığını söyler. Rüştü, Hüsnü’yle beraber koruma evinde saklanacaktır.

Ekip, Bartu olayıyla ilgilenir. Bartu isimli genç, uyuşturucu etkisiyle yüksek bir yerden kendini atmaya kalkar. Selin genci durdurur. Ablası Banu emniyete gelir. Genç kız, kardeşine destek olup onu kurtarmaya çalışır. Bartu tedaviye alınır. Tedaviden kaçınca ablası peşine düşer. Esat’ın elinden kardeşini kurtarmaya çalışır. Ekibimiz peşinden gider ve Esat’ın uyuşturucu torbaları yakalanır. Esat Banu’ya bilenir. Bartu’yu kullanır ve Banu’yu öldürmek için çağırır.