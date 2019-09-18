Arka Sokaklar'da Savcı Derya rolüyle Gamze Topuz fırtınası esecek! Arka Sokaklar 523. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'ın 20 Eylül Cuma ekrana gelecek olan 523. yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde, ünlü oyuncu Gamze Topuz'un canlandırdığı "Savcı Ceyda" karakteri ile ekip arasında kriz yaşanacak.

Ekip yine bir olaydan dolayı savcılığın hedefine girer. Rıza Baba ve Engin Müdür ise, ekibin bu olaydan etkilenmemesi için elinden geleni yapmaya çalışırlar. Savcı Ceyda inatçı karakteriyle olayın üstüne ciddiyetle düşer. Ekibi zor durumda bırakacak şekilde onları takibe alır.

Hakan, rehine olayında Yusuf ile boş bir inşaatta karşı karşıya kalır. Yusuf, Hakan'ın uyarılarını dikkate almaz ve kadını bırakmamakta ısrar eder. Bu sırada Yusuf ve kadın inşaatın tepesinden aşağı düşerler.

Bir adam eski sevgilisinin düğününü basarak damadı ve gelinin babasını öldürür. Ekibimiz adamı yakalayabilmek için var güçleriyle olayın üzerine gider.

Mesut'un dönüşü ekibe büyük sürpriz olurken, beklenmedik bir gelişme daha yaşanıyor. Hastanede Salih yüzünden büyük bir çatışma çıkıyor! Çatışma esnasında tüm ekip Salih'i korumak isterken onun ölüm haberini alır. Peki şimdi ne olacak?