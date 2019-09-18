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Arka Sokaklar'da Savcı Derya rolüyle Gamze Topuz fırtınası esecek! Arka Sokaklar 523. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 18.09.2019 00:48 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinn 14. yeni sezon 523. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, ekip yine bir olaydan dolayı savcılığın hedefine girer. Arka Sokaklar yeni bölümde, ünlü oyuncu Gamze Topuz'un canlandırdığı "Savcı Ceyda" karakteri ile ekip arasında kriz yaşanacak. Rıza Baba ve Engin Müdür ise, ekibin bu olaydan etkilenmemesi için elinden geleni yapmaya çalışırlar. Savcı Ceyda inatçı karakteriyle olayın üstüne ciddiyetle düşer.

Arka Sokaklar'ın 20 Eylül Cuma ekrana gelecek olan 523. yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde, ünlü oyuncu Gamze Topuz'un canlandırdığı "Savcı Ceyda" karakteri ile ekip arasında kriz yaşanacak.

Ekip yine bir olaydan dolayı savcılığın hedefine girer. Rıza Baba ve Engin Müdür ise, ekibin bu olaydan etkilenmemesi için elinden geleni yapmaya çalışırlar. Savcı Ceyda inatçı karakteriyle olayın üstüne ciddiyetle düşer. Ekibi zor durumda bırakacak şekilde onları takibe alır.

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Hakan, rehine olayında Yusuf ile boş bir inşaatta karşı karşıya kalır. Yusuf, Hakan'ın uyarılarını dikkate almaz ve kadını bırakmamakta ısrar eder. Bu sırada Yusuf ve kadın inşaatın tepesinden aşağı düşerler.

Bir adam eski sevgilisinin düğününü basarak damadı ve gelinin babasını öldürür. Ekibimiz adamı yakalayabilmek için var güçleriyle olayın üzerine gider.

Mesut'un dönüşü ekibe büyük sürpriz olurken, beklenmedik bir gelişme daha yaşanıyor. Hastanede Salih yüzünden büyük bir çatışma çıkıyor! Çatışma esnasında tüm ekip Salih'i korumak isterken onun ölüm haberini alır. Peki şimdi ne olacak?

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu dizi Arka Sokaklar yeni bölümü ile 20 Eylül Cuma akşamı Kanal D’de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
13 Eylül 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 522. Bölümde ekip Mesut'un intikamını almak için Salih'in peşine düşer.

Mesut yoğun bakıma alınır. Ekip Mesut’un eskisi gibi yürüyemeyeceğini öğrenmiştir. Mesut’ta kendine geldiği zaman bacağındaki hissizliği fark eder ve büyük bir yıkım yaşar. Selin de perişan haldedir.

Salih’in eski eşi Seray uyuşturucu almak için torbacıya gittiği sırada yakalanır ve sorguya alınır. Torbacı Adem, Salih’le ilgili bilgi verir. Ekip Mesut’u bu duruma sokan adamı bulmak ve cezasını vermek için her şeyi yapmaya hazırdır. Hüsnü faytoncu kılığında, Büyükada’da Salih’in peşine düşer. Metin Asiye’yle beraber Almanya’ya yerleşmeye karar verir. Çoban ailesi çok üzülür bu duruma.

Mesut’un mesleğine devam etmesi artık çok zordur. Rıza Baba, Mesut’u çalışıp kendini işe yarar hissetmesi, toparlanmasına yardımcı olması amacıyla bir çay bahçesine götürür. Buranın işletmesini Mesut yapacaktır. Mekanın adı da “Gazinin Yeri” konur. Mesut yeni mesleğiyle hayata tutunmaya çalışır. Ancak Selin’i kendinden uzak tutmak ister. Selin ise bu duruma çok kırılmaktadır.

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