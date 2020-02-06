MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Arka Sokaklar dizisine ödül geldi!

Arka Sokaklar dizisine ödül geldi!

DİZİ HABERLERİ  | 06.02.2020 21:59 | Son Güncelleme

Her yıl düzenlenen ve çeşitli dallarda en iyilere verilen 'Yılın Enleri Ödülleri', önceki gece sahiplerini buldu. Kanal D’nin 14. sezonu ile ekranda olan reyting rekortmeni fenomen dizisi Arka Sokaklar, 'En Uzun Soluklu TV Dizisi' ödülünü aldı.

Arka Sokaklar dizisine ödül geldi!

Özge Ulusoy’un sunuculuğunu yaptığı gecede Kanal D’nin 14. sezonu ile ekranda olan reyting rekortmeni fenomen dizisi Arka Sokaklar, “En Uzun Soluklu TV Dizisi” ödülünü aldı.

Ödülü Arka Sokaklar ekibi adına dizinin oyuncularından Oya Okar ve Merve Oflaz’ın yanı sıra dizinin yapım koordinatörü Semin Güneş Çolak aldı.

arka2

Ödülü Arka Sokaklar ailesi adına alan ünlü oyuncu Oya Okar “Bu ödülü Sayın Türker İnanoğlu ve tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Bunca yıldır bizi yalnız bırakmayan seyircimize de buradan teşekkür ediyorum.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Makyajsız haliyle şaşırttıMakyajsız haliyle şaşırttı
PARTNER Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki... Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki...
Ekranların yeni güzeli! Seksi paylaşımlarıyla dikkat çekiyorEkranların yeni güzeli! Seksi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar, yılın enleri ödülleri,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arka Sokaklar 541. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Rıza Baba ve ekibine Nevres şoku!

Arka Sokaklar 541. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Rıza Baba ve ekibine Nevres şoku!

Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa'dan Ferman'ı şoke eden Nazlı itirafı

Mucize Doktor'da Ali'den Ferman'ı şoke eden Nazlı itirafı

Kerem Bürsin'in yaptığı hareket olay oldu!

Kerem Bürsin'in yaptığı hareket olay oldu!

Zümrüdüanka'nın Zümrüt'ü Ceren Yılmaz'ı hiç böyle görmediniz!

Ekranların yeni güzeli! Seksi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

Tutunamayanlar 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrem'den Tarık'ı yıkan sözler! Tutunamayanlar 4. son bölüm izle

Tutunamayanlar'da İrem'den Tarık'ı yıkan sözler!

Ramo 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ceyhan ve Ramo'nun büyük kapışması! Ramo 4. son bölüm izle

Ramo'da nefes kesen kapışma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.