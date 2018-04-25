Arka Sokaklar dizisine sürpriz isim!

Uzun süredir oyuncu koçlarından eğitim alan güzel oyuncu Ezgi Baylar 'Arka Sokaklar' dizisiyle ekranlarda boy gösterecek.

Dizinin 481. bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak Ezgi Baylar, Hale isimli bir mankeni canlandıracak. Hale, çalıştığı ajansın kötü işlere karışmasının ardından polisle iş birliği yaparak ajansı çökertecek.

İşte Benim Stilim All Star isimli moda yarışmasınında da yer alan Ezgi Baylar “Arka Sokaklar gibi bir başarılı dizide olmak çok güzel bir deneyim olacak. Uzun süredir oyunculuk eğitimi alıyorum setlere hazırım. Yeni sezon için sinema ve dizi projelerini değerlendirmeye başladım” dedi.





