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Arka Sokaklar dizisine sürpriz isim!

ARKA SOKAKLAR HABERLERİ  | 25.04.2018 21:06 | Son Güncelleme

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'a yeni bir oyuncu katıldı.

Arka Sokaklar dizisine sürpriz isim!

Uzun süredir oyuncu koçlarından eğitim alan güzel oyuncu Ezgi Baylar 'Arka Sokaklar' dizisiyle ekranlarda boy gösterecek.

Dizinin 481. bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak Ezgi Baylar, Hale isimli bir mankeni canlandıracak. Hale, çalıştığı ajansın kötü işlere karışmasının ardından polisle iş birliği yaparak ajansı çökertecek.

İşte Benim Stilim All Star isimli moda yarışmasınında da yer alan Ezgi Baylar “Arka Sokaklar gibi bir başarılı dizide olmak çok güzel bir deneyim olacak. Uzun süredir oyunculuk eğitimi alıyorum setlere hazırım. Yeni sezon için sinema ve dizi projelerini değerlendirmeye başladım” dedi.

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Arka Sokaklar ezgi baylar

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