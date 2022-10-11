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Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran 17. sezon videosu! Arka Sokaklar yeni oyuncularla ekrana dönüyor

11.10.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin ekran fenomeni dizisi Arka Sokaklar 17. sezonuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni oyuncuların kadrosuna katıldığı Arka Sokaklar 14 Ekim Cuma akşamı 633’üncü bölümüyle ekrana gelecek. Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh ise yeni sezonda olmayacak. Dizinin Instagram sayfasından da hayranlarını heyecanlandıran bir video paylaşıldı.

Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran 17. sezon videosu! Arka Sokaklar yeni oyuncularla ekrana dönüyor

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'dan beklenen haber geldi. Dizinin resmi Instagram hesabından yayınlanan video heyecanı daha da arttırdı.

YENİ OYUNCULARLA GELİYOR

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı, Cansın Çekili, Batuhan Ekşi ve Sebahat Kumaş’ı da kadrosuna katan Arka Sokaklar izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh ise yeni sezonda olmayacak.

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INSTAGRAM'DAN VİDEO PAYLAŞILDI

17 sezondur ekrana gelen dizi 633. bölümüyle cuma günü yayında olacak. Kanal D ve Arka Sokaklar'ın resmi Instagram hesabından yayınlanan, Zafer Ergin ve Oya Okar'ın olduğu bir videoyla müjde verildi.

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Zafer Ergin, "Bu hayatta yaşamak da ölmek de ekip işidir. Kanal D'deyiz." sözleriyle hayranlarına seslendi.

RIZA BABA VE EKİBİ YIKILIYOR

Rıza Baba ve ekibi Mesut'un yaşadıkları karşısında adeta yıkılır. Mesut bir yandan ölüm kalım mücadelesi verirken, diğer yandan Tunç'un ortaya çıkması ekibe moral verir.

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Hüsnü ve diğerleri Tunç'u bulmak için ellerinden geleni yaparlar. Tunç sağ salim bulunabilecek mi?

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arka sokaklar
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