Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar mini elbiseli pozunu paylaştı! "Yakıyorsun ortalığı"

Özlem Çınar, Arka Sokaklar dizisinde 13 yıl boyunca Aylin rolüne hayat verdi. Yıllarca ekranlarda olan oyuncu, Arka Sokaklar'a 2019'da veda etti. Şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Çınar, mini elbiseli pozunu paylaştı.

MİNİ ELBİSELİ POZUNU PAYLAŞTI

Özlem Çınar, geçtiğimiz günlerde kasığına kadar gelen yırtmacıyla merdivenlerden inerken verdiği pozu takipçileriyle paylaşmıştı.

47 yaşındaki oyuncu, şimdi de mini elbiseli pozuyla adından söz ettirdi.

Çınar'ın o pozuna takipçileri, "Yakıyorsun ortalığı", "Arka Sokaklar dizisinde gözümüz sizi arıyor" gibi yorumlar geldi.

İstanbul doğumlu Çınar lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Turizm Ve Otelcilik Bölümünde aldı.

Ardından oyunculuk eğitimleri de alarak kendisini geliştirdi.

2006'da başlayan ve halen devam eden Arka Sokaklar dizisindeki Aylin rolüyle akıllara kazındı.





