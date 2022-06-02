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Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar mini elbiseli pozunu paylaştı! "Yakıyorsun ortalığı"

02.06.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özlem Çınar, ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde Aylin rolüne hayat verdi. Seyircilerin ilgisi bitmeyen bu dizideki rolüyle ekranların tanınan simalarından biri olmayı başardı. Bu rolüyle tanınan Çınar, sosyal medyada da dikkat çekti.

Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar mini elbiseli pozunu paylaştı! "Yakıyorsun ortalığı"

Özlem Çınar, Arka Sokaklar dizisinde 13 yıl boyunca Aylin rolüne hayat verdi. Yıllarca ekranlarda olan oyuncu, Arka Sokaklar'a 2019'da veda etti. Şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Çınar, mini elbiseli pozunu paylaştı.

MİNİ ELBİSELİ POZUNU PAYLAŞTI

Özlem Çınar, geçtiğimiz günlerde kasığına kadar gelen yırtmacıyla merdivenlerden inerken verdiği pozu takipçileriyle paylaşmıştı.

Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar mini elbiseli pozunu paylaştı!

47 yaşındaki oyuncu, şimdi de mini elbiseli pozuyla adından söz ettirdi.

Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar mini elbiseli pozunu paylaştı!

Çınar'ın o pozuna takipçileri, "Yakıyorsun ortalığı", "Arka Sokaklar dizisinde gözümüz sizi arıyor" gibi yorumlar geldi.

Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar mini elbiseli pozunu paylaştı!

İstanbul doğumlu Çınar lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Turizm Ve Otelcilik Bölümünde aldı.

Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar mini elbiseli pozunu paylaştı!

Ardından oyunculuk eğitimleri de alarak kendisini geliştirdi.

Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar mini elbiseli pozunu paylaştı!

2006'da başlayan ve halen devam eden Arka Sokaklar dizisindeki Aylin rolüyle akıllara kazındı.

Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar mini elbiseli pozunu paylaştı!

Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar mini elbiseli pozunu paylaştı!

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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