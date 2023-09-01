Arka Sokaklar'ın Başkomiser Ünal'ı Cansu Fırıncı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cansu Fırıncı'nın oynadığı diziler

Arka Sokaklar dizisi için geri sayım devam ederken dizide Ünal Kalafat karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cansu Fırıncı da vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kısa zamanda döndürdüğü dolaplar sayesinde emniyet içinde yükselmeyi başaran Ünal karakterine hayat veren Cansu Fırıncı, daha önce de Yalı Çapkını dizisinde oynamıştı. İşte Cansu Fırıncı'nın hayatı ve biyografisi...
Cansu Fırıncı, 16 Mart 1982'de Ankara'da dünyaya geldi.
Cansu Furıncı, 2011'de Ege Ünviersitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.
İlk oyunculuk denemesini 2014 yılında yayımlanan ''Urfalıyam Ezelden'' dizisinde yapan ünlü oyuncu Yalı Çapkını, Kırgın Çiçekler ve Akıncı gibi projelerde yer almıştır.
Yalı Çapkını - 2022
Hizmetçiler - 2020
Kızlarım İçin - 2017
Mehmetçik Kutlu Zafer - 2018
Kızlarım İçin - 2017
Kırgın Çiçekler - 2015-2017
Urfalıyam Ezelden - 2014
Düş Kırgınlıkları - 2017
Babam - 2017
Üç Harfliler: Hablis - 2015
Kanlı Postal - 2015
Can Tertip - 2015
Yolculuk - 2014
Devrimden Sonra - 2011