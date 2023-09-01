Arka Sokaklar'ın Başkomiser Ünal'ı Cansu Fırıncı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cansu Fırıncı'nın oynadığı diziler

Arka Sokaklar dizisi için geri sayım devam ederken dizide Ünal Kalafat karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cansu Fırıncı da vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kısa zamanda döndürdüğü dolaplar sayesinde emniyet içinde yükselmeyi başaran Ünal karakterine hayat veren Cansu Fırıncı, daha önce de Yalı Çapkını dizisinde oynamıştı. İşte Cansu Fırıncı'nın hayatı ve biyografisi...

CANSU FIRINCI KİMDİR?

Cansu Fırıncı, 16 Mart 1982'de Ankara'da dünyaya geldi.

Cansu Furıncı, 2011'de Ege Ünviersitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

İlk oyunculuk denemesini 2014 yılında yayımlanan ''Urfalıyam Ezelden'' dizisinde yapan ünlü oyuncu Yalı Çapkını, Kırgın Çiçekler ve Akıncı gibi projelerde yer almıştır.

ARKA SOKAKLAR'IN ÜNAL'I CANSU FIRINCI'NIN OYNADIĞI DİZİLER

Yalı Çapkını - 2022

Hizmetçiler - 2020

Kızlarım İçin - 2017

Mehmetçik Kutlu Zafer - 2018

Kızlarım İçin - 2017

Kırgın Çiçekler - 2015-2017

Urfalıyam Ezelden - 2014

CANSU FIRINCI'NIN OYNADIĞI FİLMLERi

Düş Kırgınlıkları - 2017

Babam - 2017

Üç Harfliler: Hablis - 2015

Kanlı Postal - 2015

Can Tertip - 2015

Yolculuk - 2014

Devrimden Sonra - 2011

