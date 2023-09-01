Arka Sokaklar'ın Birce'si Sinem Reyhan Kıroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sinem Reyhan Kıroğlu'nun oynadığı diziler!

Arka Sokaklar dizisi için geri sayım devam ederken dizide Birce Yaman karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sinem Reyhan Kıroğlu da vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Rıza ve ekibiyle Narkotik Şubede görevliyken tanışan ve ekibin başarılarını duyduktan sonra dahil olan Birce Yaman karakterinin izleyiciler tarafından beğenilmesi bekleniyor. Sinem Reyhan Kıroğlu merak konusu oldu. İşte Arka Sokaklar'ın Birce'si Sinem Reyhan Kıroğlu'nun hayatı ve biyografisi...

SİNEM REYHAN KIROĞLU KİMDİR?

Sinem Reyhan Kıroğlu 28 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğdu.

Tiyatro eğitimi alan ünlü oyuncu seslendirme de yapmaktadır.

ARKA SOKAKLAR'IN BİRCE'Sİ SİNEM REYHAN KIROĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

Sinem Reyhan Kıroğlu'nun Sen Anlat Karadeniz, İçten Sesler Korosu gibi dizilere ve Iphigenia, Gloria, Medet, Karda, Romeo'yu Beklerken ve Kurabiye Ev gibi oyunlarda rol almıştır.



