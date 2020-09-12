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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan 'öldü' iddialarına yanıt: Gayet canlıyım

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 02:21 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın öldüğü iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. Özgür Ozan Instagram hesabından konuyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı. Spor yaparken videosunu paylaşan Özgür Ozan, "Gayet canlıyım gördüğünüz gibi" dedi.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan 'öldü' iddialarına yanıt: Gayet canlıyım

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri ve Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Light Selami karakterleri ile vatandaşların hafızalarında yer edinen Özgür Ozan'ın öldüğü iddiaları sosyal medyayı karıştırdı.

"DUYSUNLAR Kİ KRAL GERİ DÖNDÜ"

İddialar sonrası Özgür Ozan Instagram hesabından esprili bir paylaşım yaptı. Spor yaparken videosunu paylaşan ünlü oyuncu "Gayet canlıyım gördüğünüz gibi" dedi. Özgür Ozan paylaşımına "Duydum ki demişler benim için öldü. Duysunlar ki kral geri döndü" notunu da ekledi.

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