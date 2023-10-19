Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı! Duyanlar çok şaşırdı

Kanal D ekranlarının sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar'da HHüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan başarılı oyunculuğu ve sempatik halleri ile dikkat çekiyor. Espirili tarzı ve komik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü ismin eşi de merak ediliyor.

Her zaman magazinden uzak kalmaya çalışan Özgür Ozan'ın eşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı. 2005 yılında Neslihan Uğur ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu, eşiyle tanışma hikayesini anlatmıştı.

Daha önce sanat yönetmenliği ve yapım sorumlusu gibi görevler üstlenen Neslihan Uğur, 2000'lerin başında Çocuklar Duymasın dizisinin kamera arkası ekibinde yer almış.

Neslihan Uğur ve Özgür Ozan'ın Çocuklar Duymasın setindeki arkadaşlığı, kısa sürede aşka dönüşmüş. 2005 yılında evlenen ikilinin 1 yıl sonra 'Deniz' adını verdikleri bir oğulları oldu.

Özgür Ozan, İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı.

1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünü bitirdi.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı. İstanbul Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda görev yaptı.

Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı, hafif kılıbık Selami karakteri ile tanınır hâle geldi.







