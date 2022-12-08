Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi de tanıdık çıktı! Duyanlar hayret etti

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteriyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Özgür Ozan'ın sır gibi sakladığı eşi merak konusu oldu.

56 yaşındaki Bolulu oyuncu Özgür Ozan'ın çocukluk yılları Ankara'da geçti. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Ozan, bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı.

'TARİHİN İLK HANIMCISI'

Bursa ve İstanbul Tiyatroları'nda da sahneye çıkan Özgür Ozan, 2002 yılında rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisiyle ünlendi. 'Kılıbık Selami' tiplemesiyle hafızalarda yer edinen özgür Ozan, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ''Tarihin ilk hanımcı beyi'' olarak tanımlandı.

2006 yılında Arka Sokaklar dizisine transfer olan Özgür Ozan, burada 5 çocuk babası Hüsnü Çoban'a hayat verdi.

ÇOCUKLAR DUYMASIN SETİNDE AŞKI BULDU

Her zaman magazinden uzak kalmaya çalışan Özgür Ozan'ın eşi merak konusu oldu. 2005 yılında Neslihan Uğur ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu, eşiyle tanışma hikayesini sevenleriyle paylaşmıştı. Daha önce sanat yönetmenliği ve yapım sorumlusu gibi görevler üstlenen Neslihan Uğur, 2000'lerin başında Çocuklar Duymasın dizisinin kamera arkası ekibinde çalıştı.

Neslihan Uğur ve Özgür Ozan'ın arkadaşlığı, kısa sürede aşka dönüştü. 2005 yılında evlenen ikilinin 1 yıl sonra 'Deniz' adını verdikleri bir oğulları oldu. Geçtiğimiz yıllarda ikinci kez anne baba olan Özgür Ozan ve Neslihan Uğur, aile hayatına dair kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.





