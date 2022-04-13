Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisinin sahil paylaşımına kayıtsız kalamadı! Aşk dolu sözler!

2006 yılından bu yana Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın oğullarından Metin karakterini canlandırmış olan Furkan Göksel, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Göksel, uzun bir süredir Kader Bozkurt ile birliktelik yaşıyor.
Ünlü isim, sarışın sevgilisiyle birlikte daha önce Bebek'te görüntülenmişti.
Birlikte sık sık kameralara yakalanan ikiliden bu defa sosyal medya hamlesi geldi.
Ünlü oyuncu Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt sahil paylaşımı yapınca, sevgilisi Göksel tepkisiz kalmadı.
Kader Bozkurt'a ilk yorum sevgilisinden geldi. Furkan Göksel, sevgilisine "Love yani AŞK" yorumunda bulundu.
Bozkurt ise yorumu karşılıksız bırakmayarak "Yerim" şeklinde yanıtladı.
İşte Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt'un çok konuşulan bazı fotoğrafları...
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