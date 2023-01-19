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Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i Uğur Pektaş son haliyle şaşırttı! Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti

19.01.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006-2016 yılları arasında rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra oyunculuk yapmayan yakışıklı yıldız Uğur Pektaş, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor. Maneviyata yönelen ünlü oyuncu son haliyle adeta yıllara kafa tutuyor.

Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i Uğur Pektaş son haliyle şaşırttı! Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti

En son Survivor yarışmasında sevenleriyle buluşan Uğur Pektaş, şimdilerde arka planda bir hayat sürmeyi denese de, hayranları bir dönemin jönünü sosyal medyada da yalnız bırakmıyor.

Arnavut asıllı bir ailenin oğlu olan Uğur Pektaş, lisans eğitimini turizm işletmeciliği üzerine yaptı.

Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i Uğur Pektaş son haliyle şaşırttı! Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti

2005 yılında Survivor'a katılarak şöhret kapısını aralayan yıldız, yalnızca 1 yıl sonra kendisini Arka Sokaklar setinde buldu.

Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i Uğur Pektaş son haliyle şaşırttı! Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti

16 yıl boyunca Arka Sokaklar dizisinde rol alan Uğur Pektaş, diziden ayrıldıktan 4 yıl sonra yeniden Survivor'a katıldı.

Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i Uğur Pektaş son haliyle şaşırttı! Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti

İŞTE SON HALİ

Sosyal medyada epey aktif olan Uğur Pektaş'ın 43 yaşında olduğunu duyanlar inanamıyor.

Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i Uğur Pektaş son haliyle şaşırttı! Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti

Maneviyata yönelen Pektaş'a ''Yıllar geçti ama hala karizma'' ve ''Zaman sizin için durmuş'' tarzında övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i Uğur Pektaş son haliyle şaşırttı! Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti

2008-2011 yılları arasında Gamze Özçelik ile evli olan yakışıklı oyuncunun Murathan adında bir oğlu var.

Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i Uğur Pektaş son haliyle şaşırttı! Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti

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