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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin: Kendilerine güvenen politikacı dostlarımız...

06.11.2020 15:22 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin: Kendilerine güvenen politikacı dostlarımız...

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin, geçtiğimiz akşam Etiler’de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Gazetecilerle karşılaşan Ergin, Arka Sokaklar'ın başarısına değindi.

Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin, muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Salgın döneminde basın mensuplarının işlerinin çok zor olduğunu belirten Engin, “Allah size kolaylık versin. Kendilerine güvenen politikacı dostlarımız bile Covid’e yakalanıyor. Allah sizleri hepimizi korusun” diye konuştu.

“İNŞALLAH TÜRKİYE BİZİM GİBİ BÜYÜR”

Arka Sokaklar dizisiyle ilgili gelen olumlu tepkileri üzerine konuşan Zafer Ergin, “15 seneyi bitirdik, ikinci 15 seneye girdik. 15 senede hepimiz büyüdük, akıllandık. Güzel şeyler yapmak için bilinçlendik. Küçük çocukların hepsi üniversiteyi bitirdi. Avukat oldular, mühendis oldular. İnşallah Türkiye bizim gibi büyür” ifadelerini kullandı.

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Zafer Ergin, “Dizide yer alan genç oyuncular sizin gibi ustayla çalıştılar. Onlar için de bir okul oldu” diyebiliriz sözlerinin üzerine esprili bir cevap vererek, “Evet ben de o anlamda söyledim zaten. Geldiklerinde 6-7 yaşlarındalardı. Biz de 8-10 yaşlarındaydık” dedi.

Bir dizi için 15 senenin az bir zaman olmadığını vurgulayan Ergin, “Arka Sokaklar’da bizimle beraber yaşayan bir seyirci yetiştirdik” ifadelerini kullandı.

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“BEN ÇOK BAŞARILIYIM...”

Usta oyuncuya, “Yer aldığınız her proje uzun soluklu oluyor. Kurtlar Vadisi olsun, Arka Sokaklar olsun. Bunu neye bağlıyorsunuz?” sorusu soruldu. Başarılı oyuncu, şakacı bir tavırla “Ben çok başarılıyım desem” diyerek şöyle devam etti:
“Şimdi yaptığımız iş ekip işi. Gerçekten tek başına kimsenin yürütemeyeceği bir iş zaten. Kameramanından sahne düzenini yapana, yönetmene, beraber oynadığımız arkadaşlara kadar. Arka Sokaklar’da bu tılsımı yakaladığımız için 15 senedir ağız tadıyla çok sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz.”

Arka Sokaklar’ın başarısını ekip işine bağlayan Zafer Ergin’e, dizide Rıza Baba’nın kullandığı “Bu bir ekip işi” repliği hatırlatılması gülüşmelere neden oldu. Arkadaşıyla birlikte yemek yemeye geldiğini söyleyen Zafer Ergin, muhabirlere teşekkür ederek röportajı sonlandırdı. (MagazinBurada)

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