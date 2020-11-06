Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin: Kendilerine güvenen politikacı dostlarımız...

Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin, muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Salgın döneminde basın mensuplarının işlerinin çok zor olduğunu belirten Engin, “Allah size kolaylık versin. Kendilerine güvenen politikacı dostlarımız bile Covid’e yakalanıyor. Allah sizleri hepimizi korusun” diye konuştu.

“İNŞALLAH TÜRKİYE BİZİM GİBİ BÜYÜR”

Arka Sokaklar dizisiyle ilgili gelen olumlu tepkileri üzerine konuşan Zafer Ergin, “15 seneyi bitirdik, ikinci 15 seneye girdik. 15 senede hepimiz büyüdük, akıllandık. Güzel şeyler yapmak için bilinçlendik. Küçük çocukların hepsi üniversiteyi bitirdi. Avukat oldular, mühendis oldular. İnşallah Türkiye bizim gibi büyür” ifadelerini kullandı.

Zafer Ergin, “Dizide yer alan genç oyuncular sizin gibi ustayla çalıştılar. Onlar için de bir okul oldu” diyebiliriz sözlerinin üzerine esprili bir cevap vererek, “Evet ben de o anlamda söyledim zaten. Geldiklerinde 6-7 yaşlarındalardı. Biz de 8-10 yaşlarındaydık” dedi.

Bir dizi için 15 senenin az bir zaman olmadığını vurgulayan Ergin, “Arka Sokaklar’da bizimle beraber yaşayan bir seyirci yetiştirdik” ifadelerini kullandı.