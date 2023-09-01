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Arka Sokaklar'ın Sado'su Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında? Mustafa Üstündağ nereli? İşte hayatı

01.09.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar'da Sado'yu canlandıran Mustafa Üstündağ, dizinin ekibine yeni katılan isimlerden biri oldu. Bir süredir yayınlanmayan Arka Sokaklar dizisi 18. sezonuyla ekranlara dönüyor. Yeni oyuncu kadrosu ve 18. sezon tanıtımıyla dikkat çeken Arka Sokaklar dizisi merakla bekleniyor. Dizinin yeni karakterlerinden kötü adam Sado'ya Mustafa Üstündağ hayat veriyor. Peki, Arka Sokaklar'ın Sado'su Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte rol aldığı yapımlar...

Mustafa Üstündağ, Arka Sokaklar'ın 18. sezonuna Kadir komiser rolüyle dahil oldu. Kanal D'nin rekortmen dizisi Arka Sokaklar bugün (1 Eylül 2023 Cuma) yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Dizinin yeni yüzlerinden biri olan oyuncu Mustafa Üstündağ hakkında merak edilen sorular araştırılmaya başladı. İşte Arka Sokaklar'ın Sado'su Mustafa Üstündağ'ın hayatı ve biyografisi...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Arka Sokaklar eski yayın günü ve saatinde yeni sezonda izleyiciler buluşacak. Arka Sokaklar'ın yeni sezonu 1 Eylül tarihinde saat 20.00'de başlayacak.

ARKA SOKAKLAR 18. SEZON

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Üsütündağ, Arka Sokaklar dizisinde Sado karakterini canlandıracak. Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde babasının memleketi olan Safranbolu'da dünyaya geldi. Çocukluğu Adana'da geçti. Henüz beş yaşındayken ablasını kaybetti.

arka sokaklar sado - mustafa üstündağ

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde rol aldı. Yılan Hikayesi dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti.

ARKA SOKAKLAR 18. SEZON 2

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ OYUNCULARI KİMLER?

Arka Sokaklar'ın kadrosunda 4 yeni isim daha katıldı. Arka Sokaklar'ın kadrosunda yer alacak yeni isimler; Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı ve Sinem Reyhan Kıroğlu oldu.

ARKA SOKAKLAR 18. SEZON 3

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay


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