Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik'in sokak tarzı dikkat çekti! Ayak bantlı taytı bakın nasıl nasıl kombinledi

Aile dizisinden sonra Taş Kağıt Makas dizisine transfer olan Yüsra Geyik adından söz ettiren bir isim. Taş Kağıt Makas dizisinde rol alan Yüsra Geyik, "Her şey yolunda, keyifli bir set ortamımız var. Yakında yeni gelişmeler olabilir, şu an için bir şey söyleyemiyorum" demişti.

Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliha Çoban' karakteriyle yıldızı parlayan ve son olarak Taş Kağıt Makas'ta 'Rüya' karakterine hayat veren Yüsra Geyik paylaşımlarıyla da dikkat çeken bir isim.

Tatil pozları çok konuşulan Geyik son olarak Nişantaşı'ndan görüntülendi. Snob Magazin'e konuşan ve yeni sezon heyecanı yaşadığını belirten Geyik, "Yaz boyunca tatil yaptım. Geçtiğimiz günlerde çekime başladık. Yeni sezon heyecanı yaşıyorum. Yeni sezonun ilk bölümünü heyecanla bekliyoruz" dedi.



Sokak tarzıyla bir bakana bir daha baktıran Geyik 90'lar stiliyle beğeni topladı. Siyah sütyen ve tayt giyerek kombinini kırmızı ayakkabıyla tamamlayan Yüsra Geyik fit haliyle de dikkat çekti.