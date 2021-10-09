Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti

Yüsra Geyik, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 15 yıl boyunca rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan genç oyuncu henüz yeni bir projeyle anlaşmış değil.

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle özdeşleşen genç oyuncunun sıradaki projesi hayranları tarafından çok merak ediliyor.

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Yüsra Geyik, son pozlarıyla hayranlarından bir kere daha tam not aldı.

Ayna karşısında derin göğüs dekolteli bluzuyla ayna karşısında poz vere Yüsra Geyik, takipçilerinden tam not aldı.



