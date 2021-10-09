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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti

09.10.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde 15 yıl boyunca canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, geçtiğimiz sezon finaliyle birlikte yapımdan ayrılarak herkesi çok şaşırtmıştı. Genç oyuncu henüz yeni bir projeyle el sıkışmasa da Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti

Yüsra Geyik, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 15 yıl boyunca rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan genç oyuncu henüz yeni bir projeyle anlaşmış değil.

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Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle özdeşleşen genç oyuncunun sıradaki projesi hayranları tarafından çok merak ediliyor.

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Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Yüsra Geyik, son pozlarıyla hayranlarından bir kere daha tam not aldı.

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Ayna karşısında derin göğüs dekolteli bluzuyla ayna karşısında poz vere Yüsra Geyik, takipçilerinden tam not aldı.

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