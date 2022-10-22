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  4. Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Kırmızılar içinde...

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Kırmızılar içinde...

22.10.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle akıllara kazınan Yüsra Geyik, en son Camdaki Kız dizisinde rol almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Kırmızılar içinde...

2006 yılında başladığı Arka Sokaklar kariyerini uzun yıllar sürdüren Yüsra Geyik, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettiriyor. Yüsra Geyik, fotoğrafçı Muhsin Akgün'e verdiği bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Kırmızılar içinde...


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