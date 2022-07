Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik süper mini elbisesiyle poz verdi!

Yüsra Geyik, reyting rekortmeni Arka Sokaklar dizisinde yıllarca rol aldı. Diziden ayrılan Yüsra Geyik şimdilerde iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Yüsra Geyik 375 bin takipçili Instagram hesabından süper mini elbiseli poz verdi.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncu sevenlerinden iltifat dolu yorumlar aldı.

32 yaşındaki Yüsra Geyik geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozuyla oldukça konuşulmuştu.

Camdaki Kız dizisinde Meliha rolünü canlandıran Geyik, oyunculuk kariyerine ilk olarak Hayat Bilgisi dizisi ile adım attı.

"ZOR SABRETTİM"

Oyunculuk deneyiminden bahseden Geyik şu ifadeleri kullanmıştı: “On dört yaşında, neredeyse çocuk oyuncu olarak başladım. O zamanlar bana sorsanız zor sabrettim derdim. Şimdi ne acelem varmış diyorum. Kendimi bildim bileli taklit yapan, insanların ruh halini değiştirmeyi seven hem eğlenceli hem hareketli hem çok uslu bir çocuktum. Her gördüğüm insanı taklit ederdim. Sesini, oturup kalkmasını, tavrını… En çok da annemi. On dört yaşında profesyonel hayatıma başladım anlayacağınız; yoksa oyunculuk maceram çoktan başlamıştı.”