MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik süper mini elbisesiyle poz verdi!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik süper mini elbisesiyle poz verdi!

11.07.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteri ile ekranların tanınan simalarından biri olan Yüsra Geyik son zamanlarda dikkat çekici pozlarıyla hem sosyal medya hem de magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik süper mini elbisesiyle poz verdi!

Yüsra Geyik, reyting rekortmeni Arka Sokaklar dizisinde yıllarca rol aldı. Diziden ayrılan Yüsra Geyik şimdilerde iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Yüsra Geyik 375 bin takipçili Instagram hesabından süper mini elbiseli poz verdi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik süper mini elbisesiyle poz verdi!

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncu sevenlerinden iltifat dolu yorumlar aldı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik süper mini elbisesiyle poz verdi!

32 yaşındaki Yüsra Geyik geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozuyla oldukça konuşulmuştu.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik süper mini elbisesiyle poz verdi!

Camdaki Kız dizisinde Meliha rolünü canlandıran Geyik, oyunculuk kariyerine ilk olarak Hayat Bilgisi dizisi ile adım attı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik süper mini elbisesiyle poz verdi!

"ZOR SABRETTİM"

Oyunculuk deneyiminden bahseden Geyik şu ifadeleri kullanmıştı: “On dört yaşında, neredeyse çocuk oyuncu olarak başladım. O zamanlar bana sorsanız zor sabrettim derdim. Şimdi ne acelem varmış diyorum. Kendimi bildim bileli taklit yapan, insanların ruh halini değiştirmeyi seven hem eğlenceli hem hareketli hem çok uslu bir çocuktum. Her gördüğüm insanı taklit ederdim. Sesini, oturup kalkmasını, tavrını… En çok da annemi. On dört yaşında profesyonel hayatıma başladım anlayacağınız; yoksa oyunculuk maceram çoktan başlamıştı.”

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik süper mini elbisesiyle poz verdi!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik süper mini elbisesiyle poz verdi!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik süper mini elbisesiyle poz verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar'ın Ela'sı süper mini eteğiyle poz verdi! Kasığına kadar yırtmacıyla olay olduDoktorlar'ın Ela'sı süper mini eteğiyle poz verdi! Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu
Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"
Minik bikinisi olay! "Aşkım hiç giymeseydin"Minik bikinisi olay! "Aşkım hiç giymeseydin"
Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hane başına 7 bin 200 lira verilecek!

Hane başına 7 bin 200 lira verilecek!

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

Her kelimesi korkunç: Babam 'ya kendini ya o adamı öldür' dedi

Her kelimesi korkunç: Babam 'ya kendini ya o adamı öldür' dedi

Haberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilk

Haberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilk

Ortaya çıktı! Gören inanamadı

Ortaya çıktı! Gören inanamadı

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

İlginizi Çekebilir

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

İtalya mahkemesinden ülkede infial yaratan karar!

İtalya mahkemesinden ülkede infial yaratan karar!

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.