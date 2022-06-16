Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten mini etekli poz! "Hüsnü Çoban görmesin"

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Oyuncu kimliğiyle tanınan Yüsra Geyik, mini etekli pozuyla gündeme geldi.

YÜZRA GEYİK'TEN MİNİ ETEKLİ POZ

1990 doğumlu 31 yaşındaki Yüsra Geyik, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Özel yaşantısıyla da takip edilen Geyik, mini etekli pozunu paylaştı.

Geyik'in o pozuna, "Hüsnü Çoban görmesin", Nefes kesiyorsun" gibi yorumlar geldi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak seyircilerin aklına kazınan Yüsra Geyik Bebek Geliyorum Demez, Yabancı Damat, Hayat Bilgisi gibi projelerde yer aldı.

Ekranların tanınan simalarından biri olan Geyik'in sosyal medyada 373 bin takipçisi bulunuyor.





