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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten mini etekli poz! "Hüsnü Çoban görmesin"

16.06.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolüyle akıllara kazınan Yüsra Geyik, birbirinden iddialı pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. Düzgün fiziğiyle de dikkat çeken güzel oyuncu, son paylaşımıyla göze çarptı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten mini etekli poz! "Hüsnü Çoban görmesin"

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Oyuncu kimliğiyle tanınan Yüsra Geyik, mini etekli pozuyla gündeme geldi.

YÜZRA GEYİK'TEN MİNİ ETEKLİ POZ

1990 doğumlu 31 yaşındaki Yüsra Geyik, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten mini etekli poz!

Özel yaşantısıyla da takip edilen Geyik, mini etekli pozunu paylaştı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten mini etekli poz!

Geyik'in o pozuna, "Hüsnü Çoban görmesin", Nefes kesiyorsun" gibi yorumlar geldi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten mini etekli poz!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak seyircilerin aklına kazınan Yüsra Geyik Bebek Geliyorum Demez, Yabancı Damat, Hayat Bilgisi gibi projelerde yer aldı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten mini etekli poz!

Ekranların tanınan simalarından biri olan Geyik'in sosyal medyada 373 bin takipçisi bulunuyor.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten mini etekli poz!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten mini etekli poz!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten mini etekli poz!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten mini etekli poz!

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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