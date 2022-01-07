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Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman?

07.01.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve heyecan verici hikayesiyle büyük beğeni topluyor. İddialı dizinin 7 Ocak Cuma günü yayın akışında yer almaması, ''Arka Sokaklar neden yok?'' ve ''Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman?'' sorularını akıllara getirdi.

Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman?

Kadrosunda Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Zafer Ergin ve Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, 15 yıldır Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Efsane dizinin 7 Ocak yayın akışında yer almaması, izleyicide merak uyandırdı. Peki Arka Sokaklar neden yok? İşte yanıtı...

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Arka Sokaklar dizisi, yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara verdi. Sevilen dizi, 14 Ocak Cuma akşamı, yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yönetmenliğini Orhan Oğuz, senaristliğini ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul üstleniyor.

Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman?

7 OCAK CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi 13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema John Carte: İki Dünya Arasında
22:45 Yabancı Sinema Son Ültimatom
01:00 Yabancı Sinema Son Ültimatom
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Küçük Ağa

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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