Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman?

Kadrosunda Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Zafer Ergin ve Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, 15 yıldır Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Efsane dizinin 7 Ocak yayın akışında yer almaması, izleyicide merak uyandırdı. Peki Arka Sokaklar neden yok? İşte yanıtı...

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Arka Sokaklar dizisi, yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara verdi. Sevilen dizi, 14 Ocak Cuma akşamı, yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yönetmenliğini Orhan Oğuz, senaristliğini ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul üstleniyor.

7 OCAK CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi 13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema John Carte: İki Dünya Arasında

22:45 Yabancı Sinema Son Ültimatom

01:00 Yabancı Sinema Son Ültimatom

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Küçük Ağa

