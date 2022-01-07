Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman?

Kadrosunda Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Zafer Ergin ve Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, 15 yıldır Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Efsane dizinin 7 Ocak yayın akışında yer almaması, izleyicide merak uyandırdı. Peki Arka Sokaklar neden yok? İşte yanıtı...
Arka Sokaklar dizisi, yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara verdi. Sevilen dizi, 14 Ocak Cuma akşamı, yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yönetmenliğini Orhan Oğuz, senaristliğini ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul üstleniyor.
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi 13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema John Carte: İki Dünya Arasında
22:45 Yabancı Sinema Son Ültimatom
01:00 Yabancı Sinema Son Ültimatom
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Küçük Ağa
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