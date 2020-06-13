Arka Sokaklar sezon finalinde Selin ve Mesut'tan evlilik sürprizi! Arka Sokaklar 556. son bölüm final sahnesi izle!

Kanal D'de 14. sezonunu tamamlayan Arka Sokaklar dizisi, 556. bölümüyle sezon finali yaptı. Eylül ayında yeni bölümleriyle yeniden seyirciyle buluşacak olan Arka Sokaklar'ın sezon finalinde Selin ve Mesut, evlenme kararı alarak sevdiklerini çok mutlu ettiler.

Ekip ve aileleri Pınar ve Ali'nin kızları Zeyno'nun doğum günü vasıtasıyla Gazi'nin Yeri'nde toplandı. Herkesin mutlu olduğu anlarda Selin ve Mesut da mekana geldi. Selin ve Mesut'un verdikleri bir haber günün mutluluğunu ikiye katladı. Selin ve Mesut evlenmek için 1 ay sonraya nikah dairesinden gün aldıklarını açıkladı. Bu haberi coşkuyla kutlayan arkadaşları çifti tebrik etti.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ ÖZETİ

12 Haziran 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 556. bölümde ekip, yasadışı dövüş organize eden bahis çetesinin peşine düşüyor.

Ekip, yasadışı dövüş organize eden bahis çetesini çökertmek için Hakan'ı dövüşçü kılığında içeri sokar.



Olaylar ters gider ve Hakan, çete tarafından kaçırılır. Götürüldüğü depoda feci dayak yer. Ölüme terk edilen Hakan'ı ekibimiz bulur ve hastaneye kaldırılır.