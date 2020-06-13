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Arka Sokaklar sezon finalinde Selin ve Mesut'tan evlilik sürprizi! Arka Sokaklar 556. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 13.06.2020 02:27 | Son Güncelleme

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, 12 Haziran Cuma ekrana gelen 556. bölümüyle sezon finali yaptı. Arka Sokaklar'ın 14. sezon finaline Mesut ve Selin'in evlenme kararı aldıklarını açıklaması damga vurdu. Rıza Baba ve ekibi Gazi'nin Yeri'nde Pınar ve Ali'nin kızları Zeyno'nun doğum günü için toplandı. Selin ve Mesut ise arkadaşlarına evlenme kararı aldıklarını açıkladı. Arka Sokaklar 15. sezonuyla Eylül'de ekranlarda olacak. İşte Arka Sokaklar 556. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Kanal D'de 14. sezonunu tamamlayan Arka Sokaklar dizisi, 556. bölümüyle sezon finali yaptı. Eylül ayında yeni bölümleriyle yeniden seyirciyle buluşacak olan Arka Sokaklar'ın sezon finalinde Selin ve Mesut, evlenme kararı alarak sevdiklerini çok mutlu ettiler.

Ekip ve aileleri Pınar ve Ali'nin kızları Zeyno'nun doğum günü vasıtasıyla Gazi'nin Yeri'nde toplandı. Herkesin mutlu olduğu anlarda Selin ve Mesut da mekana geldi. Selin ve Mesut'un verdikleri bir haber günün mutluluğunu ikiye katladı. Selin ve Mesut evlenmek için 1 ay sonraya nikah dairesinden gün aldıklarını açıkladı. Bu haberi coşkuyla kutlayan arkadaşları çifti tebrik etti.

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ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ ÖZETİ

12 Haziran 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 556. bölümde ekip, yasadışı dövüş organize eden bahis çetesinin peşine düşüyor.

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Ekip, yasadışı dövüş organize eden bahis çetesini çökertmek için Hakan'ı dövüşçü kılığında içeri sokar.
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Olaylar ters gider ve Hakan, çete tarafından kaçırılır. Götürüldüğü depoda feci dayak yer. Ölüme terk edilen Hakan'ı ekibimiz bulur ve hastaneye kaldırılır.

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Bu duruma neden olan çeteyi çökertmek için harekete geçen ekip, ellerine geçirdikleri delillerle Dimitri ismine ulaşırlar. Ekibimiz, onu yakalayabilmek için dövüş olayını organize eden çetenin diğer elemanları olan Esmer, Olga ve Poyraz’ın peşine düşer. Kısa zamanda yakalanan çete elemanlarının verdikleri bilgilerle Dimitri'nin saklandığı eve operasyon düzenlenir.

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