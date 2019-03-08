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Arka Sokaklar ve Adalet Bakanlığı’ndan İşbirliği!

DİZİ HABERLERİ  | 08.03.2019 10:11 | Son Güncelleme

Kanal D’nin; yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı efsane dizisi “Arka Sokaklar”, arabulucu oluyor.

Arka Sokaklar ve Adalet Bakanlığı’ndan İşbirliği!

Adalet Bakanlığı’nca hayata geçirilen, mahkemelerin iş yükünü azaltan alternatif çözüm yollarından arabuluculuk, Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden Arka Sokaklar’da anlatılacak.

Adalet Bakanlığı, yargının iş yükünü azaltan, uyuşmazlıkların mahkemelere taşınmadan çözüme kavuşturulmasını amaçlayan arabuluculuğun etkinliğinin artırılmasına, kamuoyuna anlatılmasına yönelik girişimlerde de bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından adaletin olumlu uygulamaları Arka Sokaklar’ın senaryosuna dahil edildi.

Arka Sokaklar’ın bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünde, işçi-işveren ile ticari uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulaması ekranlara taşınacak. Türk halkının gönlünde taht kuran Rıza Baba ve ekibi, işten çıkarılan bir işçinin işvereniyle arabulucu görüşmeleri sonrasında anlaşmaya varmasını sağlayacak. Arabulucu görüşmeleri sonrasında alacaklarının tamamının ödenmesi ve yeniden işe başlaması kararlaştırılan işçi  ile işverenin dostça yaptığı anlaşma, Rıza Baba ve ekibini de sevindirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar adalet bakanlığı

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