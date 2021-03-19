MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı | Ali ve Pınar'a ne oldu?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı | Ali ve Pınar'a ne oldu?

19.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve farklı kanallarda yayınlansa da şu an itibariyle 15 sezonu deviren Arka Sokaklar dizisi, bu akşam 582. Bölümü ile bu akşam saat 20.00’de izleyici ile buluşuyor. Arka Sokaklar dizisinin başrollerinde, Şevket Çoruh, Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Alp Korkmaz’ın yer aldığı dizi yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı | Ali ve Pınar'a ne oldu?

Arka Sokaklar dizisinde, otoparktaki patlamadan merkezdeki polisler oldukça etkileniyor. Olay yerinde Pınar ve Ali’nin de bulunması ekibi iyice telaşlandırıyor. Bunlar olurken Giray ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor. Başak ise bu emre itiraz ediyor. Arka Sokaklar dizisi yayınlanacak 582. Bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Otoparktaki patlamadan üst katlardaki binada bulunan ekibimiz ve binada görev yapan polisler fazlasıyla etkilenir. Kimse ne olduğuna ilk başta anlam veremez. Patlama sırasında otoparkta Pınar ve Ali'de bulunmaktadır. Rıza ve ekibimiz soluğu otoparkta alır. Yaralanan polis arkadaşlarına ilk müdahaleyi yapmaya çalışırlar. Olay yerinde can veren şehit polislerimizde vardır. Pınar'ın arabasının olduğu noktaya doğru ilerleyen Rıza Baba adeta nefes alamaz. Medar'ın bu bombalı saldırısının ardından ekibimiz işi daha da sıkı tutacaktır. Tüm imkanlarıyla Medar'ın peşine düşer. Patlamada şehit olan polislerimizin dışında Medar'ın kaçırdığı 2 polis memurundan da haber alınamıyordur. Aileleri perişan haldedir.

arka sokaklar

Giray tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır. Bu adaletsizliği kabul edemeyen Başak, savcıya itirazını geciktirmez. Serbest bırakılsa da hala ekibin yakın markajında olan Giray için tehlikenin devam ettiğinin farkında olan Nevbahar, Giray'ı yurtdışına kaçırma konusunda kararlıdır. Giray, Halis'in gözetiminde tutulmaktadır ve en kısa sürede de yurt dışında gönderilecektir. Ancak Selin'e kafayı takan Giray'ın, taciz etmekten çekinmediği Selin'i öldürmeden gitmeye niyeti yoktur. Selin taciz mesajlarını umursamaz. Ancak bu sefer tehlikenin tam ortasındadır…

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMAN

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ekibimiz seri katil olduğundan şüphelendiği Giray’ın peşindedir. Giray’ın evine giderler; ancak Giray, ardında hiç bir açık bırakmadığı gibi, annesi Nevbahar Pamiroğlu tarafından da korunmaktadır. Nevbahar’ın evine giden ekibin içinde Selin komiser de vardır. Selin, tam Giray’ın tipidir. Giray, Selin’i görür ve hedefine alır. Ekibimizin şimdilik eli kolu bağlı gibi dursa da Giray’ın zaafları olayların akışının hızlıca değişmesine neden olacaktır. Bu durumdan Nevbahar’da hoşnut değildir ve apar topar oğlunu yurt dışına göndermeye çalışır. Giray ise, giderayak büyük bir gürültü koparmanın planlarını yapar. Cinayetlerine bir yenisini daha eklemek üzeredir.

arka sokaklar1

Mesut, Medar olayından sonra 2-3 gün kafa tatiline gönderilir. Selin’e sürpriz yapıp beraber gitmeyi planlamaktadır. Bu sırada Mesut, Halis vakasını ondan sakladıklarını öğrenir ve çok bozulur. Selin’le gerilirler. Mesut tek başına basıp gider. Selin eş zamanlı olarak Giray operasyonundadır. Operasyon sonrasında Mesut ile yaşadığı durum içine sinmez. Tunç ile ortak çalışma yapıp Mesut’un kaldığı yeri bulurlar. Selin, soluğu Mesut’un yanında alır…

Hüsnü, ailesinden de onay alınca Esra’ya evlilik teklif etmeye karar verir. Kredi kartını Nazike’ye verir. Zeliha ile beraber güzel bir yüzük almalarını ister. Nazike ile Esra kuyumcuda karşılaşınca işler karışır…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
Kırmızı Oda dizisinde sürpriz veda! Kırmızı Oda dizisinde sürpriz veda!
90’ların sevilen şarkıcısının son hali!90’ların sevilen şarkıcısının son hali!
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bikinisiyle nefes kesti! Bir de arkasını görün

Bikinisiyle nefes kesti! Bir de arkasını görün

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

FOX TV'nin çok konuşulan dizisiyle ilgili flaş karar

FOX TV'nin çok konuşulan dizisiyle ilgili flaş karar

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Diğer Haberler

Ramo dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Sibel'in başı belaya giriyor

İşte Ramo dizisi yeni bölüm fragmanı...

Son Yaz yeni bölüm fragmanı | “Beni affettin mi?”

Son Yaz yeni bölüm fragmanı

Kırmızı Oda dizisinde sürpriz veda! Ünlü oyuncu Kırmızı Oda’dan neden ayrılıyor?

Kırmızı Oda dizisinde sürpriz veda!

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle, Kumru annesiyle yüzleşiyor

İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı...

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragman | “Haklı olan değil, güçlü olan kazanacak!”

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragman

Akıncı yeni bölüm fragmanı! | “Var olmadığımızı düşünüyorsunuz ama buradayız. Geldik!”

Akıncı yeni bölüm fragmanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.