Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı | Ali ve Pınar'a ne oldu?

Arka Sokaklar dizisinde, otoparktaki patlamadan merkezdeki polisler oldukça etkileniyor. Olay yerinde Pınar ve Ali’nin de bulunması ekibi iyice telaşlandırıyor. Bunlar olurken Giray ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor. Başak ise bu emre itiraz ediyor. Arka Sokaklar dizisi yayınlanacak 582. Bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında!
Otoparktaki patlamadan üst katlardaki binada bulunan ekibimiz ve binada görev yapan polisler fazlasıyla etkilenir. Kimse ne olduğuna ilk başta anlam veremez. Patlama sırasında otoparkta Pınar ve Ali'de bulunmaktadır. Rıza ve ekibimiz soluğu otoparkta alır. Yaralanan polis arkadaşlarına ilk müdahaleyi yapmaya çalışırlar. Olay yerinde can veren şehit polislerimizde vardır. Pınar'ın arabasının olduğu noktaya doğru ilerleyen Rıza Baba adeta nefes alamaz. Medar'ın bu bombalı saldırısının ardından ekibimiz işi daha da sıkı tutacaktır. Tüm imkanlarıyla Medar'ın peşine düşer. Patlamada şehit olan polislerimizin dışında Medar'ın kaçırdığı 2 polis memurundan da haber alınamıyordur. Aileleri perişan haldedir.
Giray tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır. Bu adaletsizliği kabul edemeyen Başak, savcıya itirazını geciktirmez. Serbest bırakılsa da hala ekibin yakın markajında olan Giray için tehlikenin devam ettiğinin farkında olan Nevbahar, Giray'ı yurtdışına kaçırma konusunda kararlıdır. Giray, Halis'in gözetiminde tutulmaktadır ve en kısa sürede de yurt dışında gönderilecektir. Ancak Selin'e kafayı takan Giray'ın, taciz etmekten çekinmediği Selin'i öldürmeden gitmeye niyeti yoktur. Selin taciz mesajlarını umursamaz. Ancak bu sefer tehlikenin tam ortasındadır…
Ekibimiz seri katil olduğundan şüphelendiği Giray’ın peşindedir. Giray’ın evine giderler; ancak Giray, ardında hiç bir açık bırakmadığı gibi, annesi Nevbahar Pamiroğlu tarafından da korunmaktadır. Nevbahar’ın evine giden ekibin içinde Selin komiser de vardır. Selin, tam Giray’ın tipidir. Giray, Selin’i görür ve hedefine alır. Ekibimizin şimdilik eli kolu bağlı gibi dursa da Giray’ın zaafları olayların akışının hızlıca değişmesine neden olacaktır. Bu durumdan Nevbahar’da hoşnut değildir ve apar topar oğlunu yurt dışına göndermeye çalışır. Giray ise, giderayak büyük bir gürültü koparmanın planlarını yapar. Cinayetlerine bir yenisini daha eklemek üzeredir.
Mesut, Medar olayından sonra 2-3 gün kafa tatiline gönderilir. Selin’e sürpriz yapıp beraber gitmeyi planlamaktadır. Bu sırada Mesut, Halis vakasını ondan sakladıklarını öğrenir ve çok bozulur. Selin’le gerilirler. Mesut tek başına basıp gider. Selin eş zamanlı olarak Giray operasyonundadır. Operasyon sonrasında Mesut ile yaşadığı durum içine sinmez. Tunç ile ortak çalışma yapıp Mesut’un kaldığı yeri bulurlar. Selin, soluğu Mesut’un yanında alır…
Hüsnü, ailesinden de onay alınca Esra’ya evlilik teklif etmeye karar verir. Kredi kartını Nazike’ye verir. Zeliha ile beraber güzel bir yüzük almalarını ister. Nazike ile Esra kuyumcuda karşılaşınca işler karışır…
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