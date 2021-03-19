Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı | Ali ve Pınar'a ne oldu?

Arka Sokaklar dizisinde, otoparktaki patlamadan merkezdeki polisler oldukça etkileniyor. Olay yerinde Pınar ve Ali’nin de bulunması ekibi iyice telaşlandırıyor. Bunlar olurken Giray ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor. Başak ise bu emre itiraz ediyor. Arka Sokaklar dizisi yayınlanacak 582. Bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Otoparktaki patlamadan üst katlardaki binada bulunan ekibimiz ve binada görev yapan polisler fazlasıyla etkilenir. Kimse ne olduğuna ilk başta anlam veremez. Patlama sırasında otoparkta Pınar ve Ali'de bulunmaktadır. Rıza ve ekibimiz soluğu otoparkta alır. Yaralanan polis arkadaşlarına ilk müdahaleyi yapmaya çalışırlar. Olay yerinde can veren şehit polislerimizde vardır. Pınar'ın arabasının olduğu noktaya doğru ilerleyen Rıza Baba adeta nefes alamaz. Medar'ın bu bombalı saldırısının ardından ekibimiz işi daha da sıkı tutacaktır. Tüm imkanlarıyla Medar'ın peşine düşer. Patlamada şehit olan polislerimizin dışında Medar'ın kaçırdığı 2 polis memurundan da haber alınamıyordur. Aileleri perişan haldedir.