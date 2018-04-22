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Arka Sokaklar yine birinci! Kanal D'yi ayakta tutan dizi...

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2018 10:16 | Son Güncelleme

Bu sezon yayınladığı dizileri reyting yarışına kurban veren Kanal D'yi Arka Sokaklar dizisi ayakta tutuyor.

Arka Sokaklar yine birinci! Kanal D'yi ayakta tutan dizi...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, Kanal D'yi ayakta tutmaya devam ediyor.

REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU

20 Nisan tarihinde Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi birinci sıraya otururken, ikinci sırada TV8'de ekrana gelen Survivor yarışması, üçüncü sırada ise ATV'de yayınlanan Aşk ve Mavi dizisi yer aldı.

AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ

AB'de ise birincilik İstanbullu Gelin'in, ikincilik Survivor'ın, üçüncülük ise Payitaht Abdülhamid'in oldu.

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Arka Sokaklar arka sokaklar reyting

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