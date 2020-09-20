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Arkadaşına silahla şaka yaptı! Sonu kötü bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 09:39 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta bir işyerinde tabanca ile şakalaşan iki kişiden biri yaralandı. Arkadaşının yaralanmasına neden olan kişi gözaltına alındı.

Arkadaşına silahla şaka yaptı! Sonu kötü bitti

Olay, Talatpaşa Mahallesi 1047 Sokak'ta bulunan tekel bayiinde meydana geldi. Kuru sıkı tabancasını çekmeceden çıkararak arkadaşı ile şakalaşan Özden M. yanlışlıkla tetiğe bastı.

Ateş alan tabanca, kimliği açıklanmayan arkadaşının başından yaralanmasına neden oldu. Panik içerisinde kalan Özden M. yardım istedi. Özden M. ve burada bulunan 3. kişi bu sırada yaralıya yardım etmeye çalıştı.

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Yaralı, çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırılırken şaka ile arkadaşını yaralayan şüpheli Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro polisleri tarafından gözaltına alındı.

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Tekel büfesindeki panik anları güvenlik kamerası ile kaydedildi.

(DHA)

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