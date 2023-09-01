"Arkadaşız" demişti! Ünlü oyuncu Fırat Tanış'tan yeni sevgilisi İklim Tamkan ile ilk paylaşım

Fırat Tanış, 2014'te nikah masasına oturduğu Kübra Tanış ile Şubat 2022'de tek celsede boşanmıştı. Sekiz yıllık evliliklerini beş dakikada sonlandıran çiftin kızları Zeyno'nun velayeti, annesine verilmişti. Yeni bir aşka yelken açan Fırat Tanış kız arkadaşı İklim Tamkan ile pozunu İnstargram hesabından yayınladı.

ÜNLÜ OYUNCUDAN YENİ SEVGİLİSİYLE İLK PAYLAŞIM

Sekiz yıllık eşi Kübra Tanış'tan tek celsede boşanan Fırat Tanış yeni aşkıyla poz verdi. Fırat Tanış Nisan 2022'de piyanist İklim Tamkan ile birlikte objektiflere yansımıştı. Ancak o dönem arkadaş olduklarını söylemişti. İkili daha sonra el ele görüntülenerek aşk yaşadıklarını duyurmuştu.

Fırat Tanış yeni kız arkadaşı İklim Tamkan ile paylaşım yaptı. Tanış, paylaşımına balon emojisi ekledi.

Kısa sürede gündem olan pozu beğenenler arasında Dolunay Soysert, Seren Fosforoğlu, Seda Bakan, Zeynep Bastık, Damla Sönmez, Mine Tugay, Ezgi Mola ve Serkan Altunorak gibi ünlü isimler yer aldı.



