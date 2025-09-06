Mynet Trend

Arkadaşları bile inandı: Şirket de sahte hikaye de... Yapay zeka ile öncesi sonrası!

Eczacı Mary Baker, yapay zekâ ile oluşturulan sahte bir kilo verme reklamında izinsiz kullanıldı. Sosyal medyada hızla yayılan reklamda, gerçek fotoğrafı ve uydurma bir hikâye yer aldı. Baker, durumu fark edince büyük şaşkınlık yaşadı.

Çiğdem Sevinç

Avustralya'nın Sunshine Coast bölgesinde yaşayan genç eczacı Mary Baker, sahte bir kilo verme reklamında izinsiz şekilde kullanıldığını öğrenince şok yaşadı.

Facebook'ta yayımlanan bir reklamda, Baker'ın yapay zeka ile oluşturulan kilolu bir “öncesi” fotoğrafı ile gerçek bir “sonrası” fotoğrafı kullanıldı. “Sonrası” fotoğrafı, Baker’ın daha önce bir haber sitesinde çıkan başarı hikâyesinden alınmıştı.

Arkadaşları bile inandı: Şirket de sahte hikaye de... Yapay zeka ile öncesi sonrası! 1

“GÖRÜNCE GÜLÜP GEÇTİM, AMA YAYILMAYA BAŞLADI”

Mary Baker, uzun zamandır görüşmediği bir meslektaşından gelen mesajla durumdan haberdar oldu.

“Önce mutlu oldum, eski bir arkadaşım mesaj atmış diye düşündüm,” diyen Baker, gelen mesajda kendisini bir sahte reklamda görünce şaşkına döndü.

“İlk başta komik geldi çünkü çok tuhaf bir şeydi,” dedi. Ancak olay büyüyünce işler değişti. “Gün ilerledikçe daha çok kişi mesaj atmaya başladı. Reklamın ne kadar yayıldığını görünce ciddiyetini fark ettim.”

Arkadaşları bile inandı: Şirket de sahte hikaye de... Yapay zeka ile öncesi sonrası! 2

REKLAMLAR KALDIRILAMIYOR

Baker, sahte reklamları Facebook’tan (Meta) kaldırmak için birçok yere başvurduğunu ama sonuç alamadığını söyledi. Ona göre bu reklamların arkasında gerçek bir insan bile olmayabilir. “Belki de tamamen yapay zekâ tarafından hazırlanmış. Ulaşabileceğim, ‘Bunu durdur’ diyebileceğim kimse yok,” diyen genç eczacı, kendini çaresiz hissettiğini ifade etti.

SAHTE HİKÂYE, SAHTE ŞİRKET

Reklamda “Sarah” isimli bir kadının Sydney’de yaşadığı ve mucizevi bir bitkisel ürünle zayıfladığı anlatılıyor. Ancak bu karakter, tamamen uydurma. Ürünleri sattığını iddia eden “The Centre for Weight Management” adlı firma da sahte.

Linke tıklayanlar, bozuk bir siteye yönlendiriliyor ve başka ürünlerin satıldığı sayfalara çekiliyor. Baker, bu sitelerin veri toplamak için kurulduğundan şüpheleniyor.

Arkadaşları bile inandı: Şirket de sahte hikaye de... Yapay zeka ile öncesi sonrası! 3

Reklamlar o kadar gerçekçi hazırlanmış ki, Baker’ın bazı arkadaşları gerçekten kilo verip vermediğini sormuş.

“SAHTEKÂRLIKLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR”

Mary Baker, yaşadığı olayı kamuoyuyla paylaşarak başkalarını uyarmak istiyor.

“Yapay zekânın insan hayatını nasıl etkileyebileceğini artık çok daha ciddiye almalıyız. Bu tür sahtekârlıklar gün geçtikçe artıyor,” dedi.

