Arkeoloji öğrencisi, ilk kazısında tarihi keşif yaptı! 90 dakikada buldu...

İngiltere'de bir arkeoloji öğrencisi, ilk kazısında tarihi keşif yaptı. Arkeoloji bölümünde eğitim gören Amerikalı öğrenci Yara Souza, 9’uncu yüzyıla ait nadir bir altın obje keşfetti.

İngiltere Newcastle Üniversitesi’nde arkeoloji bölümünde eğitim gören Amerikalı öğrenci Yara Souza, ilk kazı deneyiminde yalnızca 90 dakika içinde 9’uncu yüzyıla ait nadir bir altın obje keşfetti. Keşif, Nerthumberland’daki Redesdale bölgesinde, Roma döneminde inşa edilen ve York ile Edinburgh’u bağlayan Dere Street yolu yakınlarında yapıldı.

ORTA ÇAĞ DÖNEMİNE AİT

Yaklaşık 3,8 cm uzunluğundaki erken Orta Çağ dönemine ait altın parça, 2021’de aynı noktada benzer bir buluntu yapan dedektör meraklısı Alan Gray’in keşfinin ardından başlatılan kazıda ortaya çıktı. Profesör James Gerrard, buluntunun olağanüstü nitelikte olduğunu söyleyerek, Dere Street’in Roma döneminden sonra da yüksek statülü kişiler tarafından kullanıldığını belirtti. Yara Souza ise “Bin yılı aşkın süredir gün yüzüne çıkmamış bir şeyi bulmak inanılmazdı” dedi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

