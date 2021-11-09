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Armağan Çağlayan'dan Hülya Kuran tepkisi! "Herkese ahlak öğretiyor!"

09.11.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol programında yorumculardan biri olan Hülya Kuran'ın tarzı Armağan Çağlayan'ı kızdırdı. Armağan Çağlayan Twitter'dan sert tepki gösterdi.

Armağan Çağlayan'dan Hülya Kuran tepkisi! "Herkese ahlak öğretiyor!"

Esra Erol programında yorumcu olarak izleyicinin karşısına çıkan Avukat Hülya Kuran, programın merak edilen isimlerinden biri. Programa konu olan olaylarla ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çeken Avukat Hülya Kuran'ın yorumları Armağan Çağlayan'ı kızdırdı.

Armağan Çağlayan yaptığı paylaşımda "Esra Erol’daki Avukat Hülya Hanım da Türk toplumunun ahlak bekçisi maşallah! Herkese ahlak öğretiyor! Kimse de demiyor ki SANANE!"

AVUKAT HÜLYA KURAN KİMDİR?

Esra Erol programında ekran yüzü olarak Hülya Kuran karşımıza çıkmaktadır. Avukat Hülya Kuran 1972 yılında Çanakkale'de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Marmara Üniversitesi'nden 1996 yılından mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkaleli. Üniversiteden mezun olduğu yıl nikah masasına oturan Hülya Kuran kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile evli.

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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Esra Erol
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