Armağan Çağlayan'ın konuğu Volkan Severcan, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 1995 yılında ATV'de ekrana gelen Çiçek Taksi'de Artist Celal karakterine hayat veren ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi merak konusu oldu. Peki Armağan Çağlayan'ın konuğu Volkan Severcan kimdir? Volkan Severcan'ın kızı Melis Severcan kaç yaşında? Ünlü oyuncunun, kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'IN KONUĞU VOLKAN SEVERCAN KİMDİR?

Volkan Severcan, 28 Ağustos 1966 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

1'i kız diğeri erkek 2 kardeşi olan Volkan Severcan, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinde okurken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk Bölümüne geçti. Severcan, buradan mezıun olduktan sonra 1984'de İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuğa başladı.

Volkan Severcan, çok sayıda tiyatro oyununda, dizi ve sinema filminde rol aldı.

Volkan Severcan yıllardır seslendirme yaptığı için sesi en çok tanınan sanatçılardandır.

VOLKAN SEVERCAN'IN KIZI MELİS SEVERCAN KAÇ YAŞINDA?

Volkan Severcan, 1994 yılında Buket Dereoğlu ile evlendi. Bu evlilik 1996 yılında sona erdi. Ünlü oyuncu, 1997'de Müge Severcan ile evlenmiştir.

Ünlü oyuncu Volkan Severcan'ın 1998 yılında dünyaya gelen Melis Severcan adında bir kızı vardır.

