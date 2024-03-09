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Armağan Çağlayan “İnci Taneleri” dizisini eleştirdi! “Bir tek ben anlamıyor olamam değil mi?”

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
09.03.2024 12:58
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TV yapımcısı Armağan Çağlayan, İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan’ın kısık sesle konuşması hakkında açıklamalarda bulundu. Çağlayan, “Yılmaz Erdoğan’ın konuşmasını bir tek ben anlamıyor olamam değil mi? Diğer herkesin ne konuştuğunu net anlıyorum?” dedi.

Yılmaz Erdoğan’ın Hazal Ergüçlü ile başrolü paylaştığı ve senaryosunu da kendi yazdığı İnci Taneleri dizisi gündemden düşmüyor. Dizinin her sahnesi çok konuşuluyor.

Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı “Dilber” karakterinin “pavyon dansı” ile gündeme gelen dizi bu sefer farklı bir konuyla gündeme geldi.

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Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, dizide “Azem” karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan’ın kısık sesle konuşması nedeniyle söyleneni anlamadığını belirtti.

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"NET ANLAMIYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Armağan Çağlayan şu ifadeleri kullandı:

“Yılmaz Erdoğan’ın konuşmasını bir tek ben anlamıyor olamam değil mi? Diğer herkesin ne konuştuğunu net anlıyorum ?

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Aforizmaya şiire itirazım yok. Bence teknik bir sorun var. Söyleneni anlamadığım için içeriğe itirazım olamaz zaten! Sadece kısık bir ses duyuyorum !”

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