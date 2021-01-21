Armie Hammer’ın sapıkça fantezilerini ortaya çıkaran çıplak poz

Armie Hammer'ın eski kız arkadaşı, oyuncunun kaburgalarını yiyebilmek için kaburgalarını çıkarmanın bir yolunu bulma konusunda 'yüzde 100 ciddi' olduğunu iddia etti.

Armie Hammer’ın bu sapıkça fantezisini gerçekleştirmek için bir doktor bulmayı bile düşündüğünü söyleyen aktörün eski kız arkadaşı 22 yaşındaki Model Paige Lorenze, birlikte oldukları dönem aktör yüzünden olduğunu iddia ettiği morluklarla dolu sırtının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Star Magazine'e konuşan aktörün eski sevgilisi; 'Kaburgalarımı alacak bir doktor bulmak istediğini söyledi' dedi. "Onlara ihtiyacın yok diyordu" diyen genç kadın "Kaburgalarımı pişirip yemek istediğini söylüyordu" açıklamasıyla şoke etti.

ÇIPLAK POZDA ANLATTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Bazı görgü tanıkları Lorenze'nin Hammer ile çıktığı dört ay boyunca vücudunun çürüklerle kaplı göründüğünü belirtti. Lorenze, Hammer ile olan yaşadıklarının 'travmatik' olduğunu ve olanları atlatmak için bir terapistle görüştüğünü söyledi. Genç kadın dikkat çeken başka açıklamalarda da bulundu: