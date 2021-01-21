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Armie Hammer’ın sapıkça fantezilerini ortaya çıkaran çıplak poz

21.01.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Armie Hammer’ın sapıkça fantezilerini ortaya çıkaran çıplak poz

Magazin gündemine bomba gibi düşen başarılı oyuncu Armie Hammer’ın sapıkça fantezilerinin mağduru model Paige Lorenze ilk kez konuştu. Aktörün eski sevgilisi Instagram hesabından sırtında Armie Hammer’ın yaptığını iddia ettiği morlukların olduğu bir fotoğrafını paylaştı.

Armie Hammer'ın eski kız arkadaşı, oyuncunun kaburgalarını yiyebilmek için kaburgalarını çıkarmanın bir yolunu bulma konusunda 'yüzde 100 ciddi' olduğunu iddia etti.

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Armie Hammer’ın bu sapıkça fantezisini gerçekleştirmek için bir doktor bulmayı bile düşündüğünü söyleyen aktörün eski kız arkadaşı 22 yaşındaki Model Paige Lorenze, birlikte oldukları dönem aktör yüzünden olduğunu iddia ettiği morluklarla dolu sırtının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Star Magazine'e konuşan aktörün eski sevgilisi; 'Kaburgalarımı alacak bir doktor bulmak istediğini söyledi' dedi. "Onlara ihtiyacın yok diyordu" diyen genç kadın "Kaburgalarımı pişirip yemek istediğini söylüyordu" açıklamasıyla şoke etti.

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ÇIPLAK POZDA ANLATTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Bazı görgü tanıkları Lorenze'nin Hammer ile çıktığı dört ay boyunca vücudunun çürüklerle kaplı göründüğünü belirtti. Lorenze, Hammer ile olan yaşadıklarının 'travmatik' olduğunu ve olanları atlatmak için bir terapistle görüştüğünü söyledi. Genç kadın dikkat çeken başka açıklamalarda da bulundu:

"BDSM meselesine gelince, ilişkinin çok erken dönemlerinde ilgilendiği bir şey olduğunu açıkça belirtti ve sık sık kaburgalarımı kırmaya değindi."

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Model Paige Lorenze’in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda genç kadının sırtında, bacaklarında ve göğüslerinde morlukları gözler önüne seriyor.

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