Arnavutluk nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Bir Balkan ülkesi olan Arnavutluk, Adriyatik Denizi ve İyon Denizi'ne kıyısı bulunan bağımsız ve demokratik bir ülke. Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan Arnavutluk, tarihi, mimarisi ve kumsallarıyla da görülmeye değer bir yapıya sahiptir. Dağlık bir ülke olan Arnavutluk, deniz turizminden ziyade dağ turizminde yüksek bir potansiyele sahip. Bu nedenle de birçok insan tarafından "Arnavutluk nerede?" sorusu ile birlikte ülkeye dair pek çok detayın da cevabı aranır. Bu yazımızda, "Arnavutluk ülkesi nerede?" sorusu başta olmak üzere, Arnavutluk ile ilgili pek çok soruyu sizler için cevapladık!

Arnavutluk Nerede?

Arnavutluk, Balkan Yarımadası'nda yer alan bir ülke. Arnavutluk ülkesi; kuzeyde Karadağ, kuzeydoğuda Kosova, doğuda Kuzey Makedonya ve güneyde de Yunanistan olmak üzere dört ülke ile sınır komşusu. Arnavutluk'un batı bölgesinde Adriyatik Denizi ve İyonya Denizi'ne kıyısı var. Ülkenin toplam kıyı uzunluğu ise 611 km.

Arnavutluk'un Başkenti Neresi?

Arnavutluk başkenti Tiran olan bir Balkan ülkesi. Arnavutluk şehirlerinin en büyüğü olan Tiran, endüstri ve finans alanında da önemli bir konumda. Aynı zamanda Tiran kelimesi, eski Yunancada da "Güç sahibi yönetici" anlamına gelir.