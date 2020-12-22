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Arnavutluk nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 14:48 | Son Güncelleme:
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Arnavutluk nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

İçindekiler

  • Arnavutluk Nerede?
  • Arnavutluk'un Başkenti Neresi?
  • Arnavutluk Dini ve Resmi Dili Nedir?
  • Arnavutluk Para Birimi Nedir?
  • Arnavutluk Yüz Ölçümü Kaçtır?
  • Arnavutluk Nüfusu Ne Kadar?
  • Arnavutluk Bayrağı Nasıl?
  • Arnavutluk Milli Takımı Hakkında Bilgiler
  • Arnavutluk Tarihi
  • Arnavutluk Ne Zaman Bağımsız Oldu?
  • Arnavutluk Gezilecek Yerler
  • Arnavutluk Gece Hayatı
  • Arnavutluk Vize İstiyor mu?

Güney Avrupa'da yer alan Arnavutluk; zengin tarihi, farklı mimarisi, büyüleyici güzelliğe sahip kumsalları ve UNESCO Dünya mirası olarak kabul edilen kasabaları ile turistler tarafından en sık ziyaret edilen Balkan ülkelerinden birisi. Bu güzel ülkenin ününü duyan seyahat tutkunları ise "Arnavutluk nerede?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, Arnavutluk ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bir Balkan ülkesi olan Arnavutluk, Adriyatik Denizi ve İyon Denizi'ne kıyısı bulunan bağımsız ve demokratik bir ülke. Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan Arnavutluk, tarihi, mimarisi ve kumsallarıyla da görülmeye değer bir yapıya sahiptir. Dağlık bir ülke olan Arnavutluk, deniz turizminden ziyade dağ turizminde yüksek bir potansiyele sahip. Bu nedenle de birçok insan tarafından "Arnavutluk nerede?" sorusu ile birlikte ülkeye dair pek çok detayın da cevabı aranır. Bu yazımızda, "Arnavutluk ülkesi nerede?" sorusu başta olmak üzere, Arnavutluk ile ilgili pek çok soruyu sizler için cevapladık!

Arnavutluk Nerede?

Arnavutluk, Balkan Yarımadası'nda yer alan bir ülke. Arnavutluk ülkesi; kuzeyde Karadağ, kuzeydoğuda Kosova, doğuda Kuzey Makedonya ve güneyde de Yunanistan olmak üzere dört ülke ile sınır komşusu. Arnavutluk'un batı bölgesinde Adriyatik Denizi ve İyonya Denizi'ne kıyısı var. Ülkenin toplam kıyı uzunluğu ise 611 km.

Arnavutluk'un Başkenti Neresi?

Arnavutluk başkenti Tiran olan bir Balkan ülkesi. Arnavutluk şehirlerinin en büyüğü olan Tiran, endüstri ve finans alanında da önemli bir konumda. Aynı zamanda Tiran kelimesi, eski Yunancada da "Güç sahibi yönetici" anlamına gelir.

Arnavutluk Dini ve Resmi Dili Nedir?

Arnavut nüfusunun %58 Müslüman, %17 Hristiyan ve %2'lik kısmını da ateistler oluşturur. Arnavutluk; din ve inanç özgürlüklerinin benimsendiği, laik bir ülke.

Ülkede resmi dil olarak Arnavutça kullanılır. Buna ek olarak Türkçe, İngilizce, Yunanca ve İtalyanca da konuşulur.

Arnavutluk Para Birimi Nedir?

Arnavutluk, Güney Avrupa Bölgesi'nde bulunan bir ülke olsa da Avrupa Birliği'ne üye değil. Bu nedenle kendi para birimini kullanır. Arnavutluk parası, 1926 yılından beri kullanılan Lek'tir.

Arnavutluk Yüz Ölçümü Kaçtır?

Arnavutluk, Avrupa'nın en küçük ülkelerinden birisidir. Arnavutluk'un toplam yüz ölçümü 28.748 km².

Arnavutluk Nüfusu Ne Kadar?

Arnavutluk nüfusu, günümüz itibariyle 2,846 milyon.

Arnavutluk Bayrağı Nasıl?

Kırmızı renkli Arnavutluk bayrağının ortasında çift başlı siyah bir kartal yer alır. Bu figür Kosova'da çok eski yıllarda yapılan kazı sonucunda bulunmuştur. Arnavutlar ise bu sembolü binlerce yıl öncesinden benimsemiş ve bayraklarında da bu figürü kullanmışlar.

Arnavutluk Milli Takımı Hakkında Bilgiler

1930 yılında kurulan Arnavutluk Milli Takımı, ülkesini uluslararası müsabakalarda temsil eder. Özellikle, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz'in ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak büyük bir başarı göstermiştir.

Arnavutluk Tarihi

Arnavut halkının atası olarak sayılan İliryalılar, M.Ö. 2000'li yıllarda Balkan Yarımadası!na yerleşmiş. Ancak Romalılar tarafından kontrol edilmiş ve 500 yıl boyunca Romalılar tarafından yönetilmişler. Sonrasında bir grup İliryalı, bu baskılara karşı koymuş ve Roma İmparatorluğu'nun parçalanmasının ardından Arnavutluk adını almışlar. Bir dönem Osmanlıların da ülkede hüküm sürmesinden dolayı ülkede Osmanlı kültürünün benimsenmesi "Arnavutluk Türk mü?" sorusunu akıllara getirse de, Arnavutluk 1912 yılında Osmanlı Devlet idaresinden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

Arnavutluk Ne Zaman Bağımsız Oldu?

Arnavutluk bağımsızlığını, 28 Kasım 1912 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılarak ilan etmiştir.

Arnavutluk Gezilecek Yerler

Tiran

Başkent Tiran'ın en önemli noktası İskender Bey Caddesi. Bu bölgede bulunan İskender Bey Heykeli, Hacı Ethem Bey Camii ve Saat Kulesi görülmesi gereken yerlerden.

Elbasan

Elbasan, ülkenin Osmanlı himayesine girmesiyle klasik bir Osmanlı şehrine dönüşmüş. Şehir, günümüzde hala bu izleri taşıyor. Elbasan Kalesi ve Saat Kulesi bu şehirde görülmesi gereken en önemli yapılar.

Berat

Mimarisi ile Safranbolu'ya benzeyen Berat şehri, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır. Şehirdeki Etnoğrafya Müzesi ve Gorica Köprüsü ziyaret edilmesi gereken yerlerden.

Durres

Durres, İtalyan şehri Bari ile karşı karşıya olan ve özellikle yaz mevsiminde hareketlenen bir şehir. Arnavutluk'un sahil yaşamını görmek isterseniz Durresi'i mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Kruja

Şehirdeki Kruja Kalesi'nin içinde bulunan İskender Bey Müzesi ve Eski Osmanlı Pazarı, turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilir.

İşkodra

Tarihi bir bölge olan İşkodra'da, şehrin simgesi olan üç bin yıllık Rofaza Kalesi bulunur.

Arnavutluk Gece Hayatı

Arnavutluk'ta gece hayatı özellikle başkent Tiran'da oldukça renkli ve hareketli. Şehirde her türlü eğlence arayışına göre mekan bulmak mümkün.

Arnavutluk Vize İstiyor mu?

Arnavutluk ve Türkiye arasında 90 gün ile sınırlı olan turistik seyahatler vize gerektirmeden yapılabilir. Yani vatandaşlarımız için Arnavutluk vize muafiyeti bulunur.

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