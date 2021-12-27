Arnold Schwarzenegger'den emekli askerlere ev yapılması için bağış

Schwarzenegger kâr amacı gütmeyen Village for Vets'e 250 bin dolar bağışladıktan sonra yeni konutları incelemek için bu hafta Batı Los Angeles'taki Gazi İşleri yerleşkesini ziyaret etti.

74 yaşındaki eski Kalifornia valisi, yaklaşık 22 metrekarelik evlerden birindeki yatağı test ederken evi Noel vaktinde teslim alacak bazı emekli askerlerle tanıştı.

Schwarzenegger, "Bana her şeyi veren bu ülkeye bir şeyleri geri verebilmem iyi hissettiriyor" dedi.

This is what Christmas is all about. All of you have the power to do something for someone else this holiday season. It doesn’t have to be big. Just give a few minutes of your time to help someone else. https://t.co/xHiKKRPOh7 — Arnold (@Schwarzenegger) December 24, 2021

Emekli asker Bruce Henry Cooper, Schwarzenegger'e bağışı için bizzat teşekkür etti ve Fox LA'e yeni evinin "hayatını kurtardığını" söyledi.

Cooper, "Bizi unutmadı. Kimseyi unutmadı" dedi.

Schwarzenegger'in oğlu Patrick ziyarete eşlik etti ve emekli askerleri onurlandırmak için düzenlenen barbekü etkinliğinde enerji barı dağıttı.

Patrick Schwarzenegger, "Her şeyi emekli askerlerimize borçluyuz" dedi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom geçen ay aynı Gazi İşleri yerleşkesini ziyaret ederek 86 küçük ev satın alınması için eyaletin 750 bin dolar (yaklaşık 8,2 milyon TL) bağışladığını duyurmuştu.

