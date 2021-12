Arnold Schwarzenegger'den emekli askerlere ev yapılması için bağış

Schwarzenegger kâr amacı gütmeyen Village for Vets'e 250 bin dolar bağışladıktan sonra yeni konutları incelemek için bu hafta Batı Los Angeles'taki Gazi İşleri yerleşkesini ziyaret etti.

74 yaşındaki eski Kalifornia valisi, yaklaşık 22 metrekarelik evlerden birindeki yatağı test ederken evi Noel vaktinde teslim alacak bazı emekli askerlerle tanıştı.

Schwarzenegger, "Bana her şeyi veren bu ülkeye bir şeyleri geri verebilmem iyi hissettiriyor" dedi.

This is what Christmas is all about. All of you have the power to do something for someone else this holiday season. It doesn’t have to be big. Just give a few minutes of your time to help someone else. https://t.co/xHiKKRPOh7