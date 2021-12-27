MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arnold Schwarzenegger'den emekli askerlere ev yapılması için bağış

Arnold Schwarzenegger'den emekli askerlere ev yapılması için bağış

27.12.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnold Schwarzenegger, ABD'nin Los Angeles kentindeki sığınakta 25 küçük ev satın almak için bağışladığı 250 bin doların (yaklaşık 2,7 milyon TL) evsiz emekli askerlerde yarattığı tepkiyi görünce sevinçle doldu.

Arnold Schwarzenegger'den emekli askerlere ev yapılması için bağış

Schwarzenegger kâr amacı gütmeyen Village for Vets'e 250 bin dolar bağışladıktan sonra yeni konutları incelemek için bu hafta Batı Los Angeles'taki Gazi İşleri yerleşkesini ziyaret etti.

74 yaşındaki eski Kalifornia valisi, yaklaşık 22 metrekarelik evlerden birindeki yatağı test ederken evi Noel vaktinde teslim alacak bazı emekli askerlerle tanıştı.

Schwarzenegger, "Bana her şeyi veren bu ülkeye bir şeyleri geri verebilmem iyi hissettiriyor" dedi.

Emekli asker Bruce Henry Cooper, Schwarzenegger'e bağışı için bizzat teşekkür etti ve Fox LA'e yeni evinin "hayatını kurtardığını" söyledi.

Cooper, "Bizi unutmadı. Kimseyi unutmadı" dedi.

Schwarzenegger'in oğlu Patrick ziyarete eşlik etti ve emekli askerleri onurlandırmak için düzenlenen barbekü etkinliğinde enerji barı dağıttı.

Patrick Schwarzenegger, "Her şeyi emekli askerlerimize borçluyuz" dedi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom geçen ay aynı Gazi İşleri yerleşkesini ziyaret ederek 86 küçük ev satın alınması için eyaletin 750 bin dolar (yaklaşık 8,2 milyon TL) bağışladığını duyurmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökhan Göz, Fatoş Yelliler’e ait ne varsa sokakta yaktıGökhan Göz, Fatoş Yelliler’e ait ne varsa sokakta yaktı
Boşanma davasına saatler kala katledilmişti! Kararı duyunca isyan ettiBoşanma davasına saatler kala katledilmişti! Kararı duyunca isyan etti
Şahan Gökbakar isyan etti! "Beyaz Türkler konuya nerden dahil oldu?"Şahan Gökbakar isyan etti! "Beyaz Türkler konuya nerden dahil oldu?"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığına 'terör iltisaklı çalışan' tepkisi: Yol arkadaşlarımı ezdirmem

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığına 'terör iltisaklı çalışan' tepkisi: Yol arkadaşlarımı ezdirmem

İçişleri Bakanlığından İBB'ye özel teftiş

İçişleri Bakanlığından İBB'ye özel teftiş

Sevilen diziler için karar verildi! Hayranlarını üzecek haber

Sevilen diziler için karar verildi! Hayranlarını üzecek haber

Pitbull'da yeni dehşet! Sahibi gençlerin üzerine saldı

Pitbull'da yeni dehşet! Sahibi gençlerin üzerine saldı

Zorbalara karşı açılmış bir bayraktır

Zorbalara karşı açılmış bir bayraktır

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Zor günleri geride bırakmak istiyor!

Zor günleri geride bırakmak istiyor!

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

'Karagümrük yanıyor' demişti! Son hali şoke etti

'Karagümrük yanıyor' demişti! Son hali şoke etti

Komşusu uyarınca fark etti! Kasasındaki her şey gitmiş

Komşusu uyarınca fark etti! Kasasındaki her şey gitmiş

Christmas kutlayınca tepki çekti! "Cumanız mübarek olsun de..."

Christmas kutlayınca tepki çekti! "Cumanız mübarek olsun de..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.