Artan fiyatlara sessiz kalmıyor! Armağan Çağlayan: Ecevit döneminde kiraz...

YouTube'da yayınladığı programı, aldığı konuklar ve söyledikleriyle sık sık magazinde gündem olmaya devam eden Armağan Çağlayan yine kendini tutamadı.

'Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL! Daha da gitmem Davos'a!' diyerek daha önce döner fiyatlarına tepki gösteren Çağlaayn kiraz fiyatını görünce şaştı kaldı.

"Genç nesil bilmez" diyerek söze başlayan ünlü isim devamında şunları yazdı:

"Ecevit döneminde kiraz karneyle dağıtılırdı! Demirel geldi karneyi kaldırdı, bu sefer de saatlerce kuyrukta beklerdik 1 kg kiraz için. Hey gidi! Nereden nereye!!!"







