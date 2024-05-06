MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Artan fiyatlara sessiz kalmıyor! Armağan Çağlayan: Ecevit döneminde kiraz...

Artan fiyatlara sessiz kalmıyor! Armağan Çağlayan: Ecevit döneminde kiraz...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.05.2024 11:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Armağan Çağlayan, artan fiyatlar konusunda da sessiz kalmıyor. Çağlayan son olarak kiraz fiyatını görünce kendini tutamadı.

Artan fiyatlara sessiz kalmıyor! Armağan Çağlayan: Ecevit döneminde kiraz...

YouTube'da yayınladığı programı, aldığı konuklar ve söyledikleriyle sık sık magazinde gündem olmaya devam eden Armağan Çağlayan yine kendini tutamadı.

'Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL! Daha da gitmem Davos'a!' diyerek daha önce döner fiyatlarına tepki gösteren Çağlaayn kiraz fiyatını görünce şaştı kaldı.

"Genç nesil bilmez" diyerek söze başlayan ünlü isim devamında şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Ecevit döneminde kiraz karneyle dağıtılırdı! Demirel geldi karneyi kaldırdı, bu sefer de saatlerce kuyrukta beklerdik 1 kg kiraz için. Hey gidi! Nereden nereye!!!"


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"20 yıldır montum yoktu" demişti! Acun Ilıcalı'nın montunun fiyatı sosyal medyanın diline düştü"20 yıldır montum yoktu" demişti! Acun Ilıcalı'nın montunun fiyatı sosyal medyanın diline düştü
Üzen haber! Sahneye çıkmadan açıkladıÜzen haber! Sahneye çıkmadan açıkladı
Regl yorumu gündem olmuştu! Resmen eridi... Bikinileri deneyip fiziğini gösterdiRegl yorumu gündem olmuştu! Resmen eridi... Bikinileri deneyip fiziğini gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan sosyal medya magazin söyledi
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

Anketten sitem çıktı! CHP'li seçmen fire verdi

Anketten sitem çıktı! CHP'li seçmen fire verdi

Lig bitmeden gelecek yılın da şampiyonu ilan etti!

Lig bitmeden gelecek yılın da şampiyonu ilan etti!

Canlı yayında açıklandı... Hamit Altıntop'un maaşı dudak uçuklattı! "Otur işine bak"

Canlı yayında açıklandı... Hamit Altıntop'un maaşı dudak uçuklattı! "Otur işine bak"

Diyanet, kurban kesim bedelini açıkladı

Diyanet, kurban kesim bedelini açıkladı

'5 aydır kaşar ekmek yiyoruz' dedi, ilk kez anlattı...

'5 aydır kaşar ekmek yiyoruz' dedi, ilk kez anlattı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.