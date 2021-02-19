Artan keki, bayat ekmeği atmadık: Hepimizin biricik aşkı çikolata ile bakın neler neler yaptık!

Tatlı sütlü çikolatadan zengin bitter çikolataya kadar, bu tatlılar her çikolata severlerde akan suları durduruyor. Çayınızın ya da kahvenizin yanına nefis lezzetleriyle mükemmel bir şekilde eşlik eden bu çikolatalı tatlılar
ÇİKOLATALI SUFLE TARİFİ
Çikolatalı tatlılarından en popülerlerinden biri olan sufle pek çok kişinin favori tatlısıdır. İçindeki eriyen çikolatası ile sufle tam bir lezzet şölenidir. Bir Fransız tatlısı olan çikolatalı sufleyi siz de evinizde yapabilirsiniz. İşte gerek evdekilerin gerekse de misafirlerin takdirini toplayacak bir çikolatalı sufle tarifi.
Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tutam tuz
- 170 gr bitter çikolata ya da sütlü çikolata
- 2 yemek kaşığı un
- 110 gr tereyağı
- göz kararı süslemek için pudra şekeri ve çilek
(6 Kişilik - 25 dakika)
ÇİKOLATALI SUFLE NASIL YAPILIR?
- Muffin kaplarını katı yağ ile yağlayın ve biraz un serpiştirin ve kalıbı sallayarak unun yayılmasını sağlayın. En son kalıbı ters çevirip fazla unun düşmesini sağlayın.
- Bitter çikolataları tereyağıyla birlikte benmari usulü eritin. Başka bir kapta yumurtaları tuz ve şekerle birlikte iyice çırpın. Unu da ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Karışıma eritilmiş yağlı bitter çikolatayı yavaş yavaş akıtarak ve aynı zamanda karıştırarak yedirin.
- Hazır olan çikolatalı karışımı muffin kalıplarına paylaştırın. 200 derece ısınmış fırında 10 dakika kadar pişirin.
- Pişen suflelerin üzerine pudra şekeri serperek ve çilekle süsleyerek servis edebilirsiniz.
KESTANELİ CHEESECAKE TARİFİ
İşte bomba gibi tatlı isteyenlere geliyor bu tarif. İçinde yok yok:) Çikolata deseniz var, kestane deseniz mevcut, limon kabuğunun o mayhoş tadı deseniz o da içerisinde... Evet kalorisi biraz fazlaca olabilir ama arada bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Kestane ve çikolatanın efsanevi uyumu sizi sizden alacak...
Malzemeler
- 25 adet kakaolu ya da kakaolu kremalı bisküvi
- 1/3 su bardağı tereyağı
- 200 gr labne peyniri
- 1/4 su bardağı tereyağı
- 1/4 su bardağı şeker
- 1 adet limon kabuğu rendesi
- 1 paket krema
- 3 yemek kaşığı eritilmiş bitter çikolata
- 1 su bardağı damla bitter çikolata
- 1/2 kase kestane
- 1 paket vanilya ya da bir kaç damla vanilya esansı
- göz kararı frenk üzümü
(8-10 Kişilik - 1 saat)
KESTANELİ CHEESECAKE NASIL YAPILIR?
- Kalıbın altını yağlı kağıt ile kaplayın ve bir kenara alın. Kakaolu bisküvileri eritilmiş tereyağı ile birlikte rondodan geçirin. Karışımı kalıbın tabanına yayın ve iyice bastırın. Bu cheesecake tabanını buzdolabında soğumaya bırakın.
- Bitter çikolataları benmari olarak eritin. Bir karıştırma kabına tek tek tüm malzemeleri ekleyin. Birkaç malzemeyi (labne peyniri, tereyağı, şeker) ekleyin spatula ile karıştırın diğer kalan malzemeleri de (krema, limon kabuğu rendesi, vanilya, benmari eritilmiş çikolata) ekleyin. Tekrar karıştırın. Son olarak kestane içi (pişmiş ve parçalara ayrılmış) ile damla bitter çikolataları da ekleyin ve yalnızca birkaç kez spatula ile çevirin karışımı. Bu aşamada cheesecake'in üst katmanı da hazır...
- Dolaptan çıkardığınız tabanın üzerine bu karışımı dökün ve kalıbı hafifçe sallayın ki malzeme eşit olarak yayılsın.
- 35-40 dakika kadar daha buzdolabında soğutun. Üzerini frenk üzümü kestane ya da dilediğiniz şeyle gönlünüzce süsleyip servis edin.
MUZLU KUP TARİFİ
Kakaolu kek yapmıştınız ama hepsi yenmediği için birkaç gündür yenmeyi bekliyor. O zaman size bir önerimiz var, birkaç malzeme ile onu daha cazip bir hale getirip tekrar ikram edebilirsiniz mesela...
Malzemeler
- Artan kakaolu kekiniz
- 1 paket krem şanti
- 1 çay bardağı krem şanti için süt
- 1 paket muzlu puding
- 3 su bardağı puding için süt
- 80 gr bitter çikolata
- göz kararı asetat
- 3 adet yuvarlak metal kalıp
- göz kararı beyaz ve bitter çikolata topları
- göz kararı karamel süsleme şekerlemesi
(3 Kişilik - 40 dakika)
MUZLU KUP NASIL YAPILIR?
- Öncelikle asetatın boyunu metal kalıpların çevresine göre kesip hazırlayın. Bitter çikolatayı benmari usulü erittikten sonra düz bir spatula yardımıyla asetatların bir yüzüne çikolatayı incecik yayın.
- Diğer tarafta muzlu pudingi üzerinde belirtilen şekilde pişirin. Krem şantiyi de aynı şekilde hazırlayıp buzdolabına kaldırın.
- Asetatlara sürdüğünüz çikolata tam donmadan metal kalıpların içine (çikolatalı taraf boşta kalacak şekilde) yerleştirin.
- İlk önce kalan kekinizden bir miktar ufalayın, üzerine pudingi tam kapanacak şekilde koyun. Tekrar kek ufalayın ve tekrar puding koyun. En son kek ufalayıp bırakın.
- En üstüne bir kaşık yardımıyla krem şanti koyun ve 1-2 saat buzdolabında beklettikten sonra kalıptan çıkarın. Asetatı çok dikkatli bir şekilde yavaşça çıkarın.
- Karamel şekerlemesi ve çikolata toplarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz.
NANELİ BROWNİE TARİFİ
Brownie pek çoğumuz için efsane bir lezzet değil mi? Peki ya birde o yoğun çikolatalı brownie lezzetine nane esansının kattığı ferahlık eklenirse! Denemeyen bilemez diyorum ve sizi en kısa zamanda bu tarifi yapmaya davet ediyorum...
Malzemeler
- 3/4 fincan tuzsuz tereyağı
- 1,5 fincan şeker
- 3/4 fincan un
- 2 adet yumurta
- 1 adet yumurta beyazı
- 1,5 fincan kakao
- 1 paket vanilya ya da 1 tatlı kaşığı vanilya esansı
- 1 çay kaşığı tuz
- 300 gr labne peyniri (üst katman için)
- 1/2 fincan şeker (üst katman için)
- 1,5 yemek kaşığı un (üst katman için)
- 1/4 yemek kaşığı nane ekstrası, esansı (üst katman için)
- 2 adet yumurta (üst katman için)
(6-8 Kişilik - 40 dakika)
NANELİ BROWNİE NASIL YAPILIR?
- Bu tarifte fırını en başta ısıtmaya başlıyoruz. 180-185 derece arası sıcaklık yeterli olacaktır... Öncelikle brownie tabanını hazırlıyoruz. Eritilmiş yağ, şeker, kakao ve tuzu çırpın. Vanilya ve yavaş yavaş yumurtaları ilave edin çırpmaya devam edin. (Dilerseniz mikserden destek alın dilerseniz de çırpıcı ile hızlı hızlı aynı işlemi de yapabilirsiniz) Pürüzsüz bir kıvam elde ettiğinizde unu ekleyin ve tüm malzemeler karışana kadar çırpmaya devam edin. Karışımın 3/4'ünü tabanını yağladığınız ya da pişirme kağıdı ile kapladığınız fırın kabına dökün. Geri kalan 1/4'ü ise kenara alın.
- Üst katman için labne peyniri, şeker ve nane esansını bir kaba dökün ve çırpın. Sonrasında yumurta ve unu da ilave ederek çırpmaya devam edin.
- İyice karışan bu malzemeyi de daha önce hazırladığınız brownie tabanının üzerine dökün. (Her iki karışımın birbirine geçmemesine dikkat edin. Dökün ve karıştırmayın) Labneli karışımın üzerine de kenarda beklettiğiniz brownie karışımını kaşık yardımıyla dökün. Kürdan ile ebruli desenler yapın.
- Önceden ısıtılmış fırında 25 dakika kadar pişmeye bırakın. 25 dakika sonrasında dilerseniz üzerini bir folyo kapatın ve 15 dakika kadar daha pişmeye bırakın (Kürdan testini unutmayın:)
BAYAT EKMEKLİ ÇİKOLATALI TATLI
Bayat ekmekli tatlıların en mutlu eden hali bu tarif olsa gerek.
Malzemeler
- 7 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı (yumuşatılmış)
- 10 dilim küçük parçalar halinde kesilmiş bayat ekmek
- 5 yemek kaşığı ekmek kırıntısı
- 4,5 su bardağı süt
- 200 gr eritilmiş çikolata ve bir miktar da rendelenmiş çikolata
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 5 adet yumurta, sarıları ve beyazı ayrılmış
- 2 yemek kaşığı un
- 1 fiske tuz
- Göz kararı pudra şekeri
BAYAT EKMEKLİ ÇİKOLATALI TATLI NASIL YAPILIR?
- Ekmekleri büyük bir kaseye koyun ve içine sütü ekleyin. Ekmekler sütü çekene kadar yarım saat kadar bekletin.
- Kaynar suda, ısıya dayanıklı bir kaseye çikolatayı koyup, eriyene kadar karıştırın.
- Elektrikli mikserin kabına şeker, yumurta sarısını koyup, yoğurma aparatıyla orta-yüksek dereceli hızda kabarana kadar, yaklaşık 2 dakika kadar karıştırın. Karışıma yağı ekleyin ve biraz daha çırpın. Sonrasında ekmekli karışım, erimiş çikolata ve unu da ekleyip hepsini iyice karıştırın.
- Ayrı bir kasede yumurta beyazı, bir miktar tuzu karıştırıp, yavaşça hamurun içine ekleyin.
- Hazırladığınız hamuru yağladığınız kek kalıbına dökün ve kalan ekmek kırıntılarından 2 ½ yemek kaşığını üzerine ekleyin.
- Hamuru bir saat pişirdikten sonra ısıyı 300 dereceye düşürün ve içine sapladığınız bıçak temiz çıkana kadar, yaklaşık 50 dakika daha pişirin.
- Pişen keki, fırının tel bölmesine yerleştirip 10 dakika soğumaya bırakın. Sonrasında kek kalıbını açıp servis tabağına yerleştirin. Servis ederken üzerine pudra şekeri ve çikolata kırıntılarını serpebilirsiniz.
Püf Noktası
Bayat ekmeklerin sütü iyice çekmesi önemlidir.
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