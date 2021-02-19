Artan keki, bayat ekmeği atmadık: Hepimizin biricik aşkı çikolata ile bakın neler neler yaptık!

Tatlı sütlü çikolatadan zengin bitter çikolataya kadar, bu tatlılar her çikolata severlerde akan suları durduruyor. Çayınızın ya da kahvenizin yanına nefis lezzetleriyle mükemmel bir şekilde eşlik eden bu çikolatalı tatlılar

ÇİKOLATALI SUFLE TARİFİ

Çikolatalı tatlılarından en popülerlerinden biri olan sufle pek çok kişinin favori tatlısıdır. İçindeki eriyen çikolatası ile sufle tam bir lezzet şölenidir. Bir Fransız tatlısı olan çikolatalı sufleyi siz de evinizde yapabilirsiniz. İşte gerek evdekilerin gerekse de misafirlerin takdirini toplayacak bir çikolatalı sufle tarifi.

Malzemeler

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

170 gr bitter çikolata ya da sütlü çikolata

2 yemek kaşığı un

110 gr tereyağı

göz kararı süslemek için pudra şekeri ve çilek

(6 Kişilik - 25 dakika)

ÇİKOLATALI SUFLE NASIL YAPILIR?

Muffin kaplarını katı yağ ile yağlayın ve biraz un serpiştirin ve kalıbı sallayarak unun yayılmasını sağlayın. En son kalıbı ters çevirip fazla unun düşmesini sağlayın.

Bitter çikolataları tereyağıyla birlikte benmari usulü eritin. Başka bir kapta yumurtaları tuz ve şekerle birlikte iyice çırpın. Unu da ekleyip karıştırmaya devam edin.

Karışıma eritilmiş yağlı bitter çikolatayı yavaş yavaş akıtarak ve aynı zamanda karıştırarak yedirin.

Hazır olan çikolatalı karışımı muffin kalıplarına paylaştırın. 200 derece ısınmış fırında 10 dakika kadar pişirin.

Pişen suflelerin üzerine pudra şekeri serperek ve çilekle süsleyerek servis edebilirsiniz.

KESTANELİ CHEESECAKE TARİFİ

İşte bomba gibi tatlı isteyenlere geliyor bu tarif. İçinde yok yok:) Çikolata deseniz var, kestane deseniz mevcut, limon kabuğunun o mayhoş tadı deseniz o da içerisinde... Evet kalorisi biraz fazlaca olabilir ama arada bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Kestane ve çikolatanın efsanevi uyumu sizi sizden alacak...

Malzemeler

25 adet kakaolu ya da kakaolu kremalı bisküvi

1/3 su bardağı tereyağı

200 gr labne peyniri

1/4 su bardağı tereyağı

1/4 su bardağı şeker

1 adet limon kabuğu rendesi

1 paket krema

3 yemek kaşığı eritilmiş bitter çikolata

1 su bardağı damla bitter çikolata

1/2 kase kestane

1 paket vanilya ya da bir kaç damla vanilya esansı

göz kararı frenk üzümü

(8-10 Kişilik - 1 saat)

KESTANELİ CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Kalıbın altını yağlı kağıt ile kaplayın ve bir kenara alın. Kakaolu bisküvileri eritilmiş tereyağı ile birlikte rondodan geçirin. Karışımı kalıbın tabanına yayın ve iyice bastırın. Bu cheesecake tabanını buzdolabında soğumaya bırakın.

Bitter çikolataları benmari olarak eritin. Bir karıştırma kabına tek tek tüm malzemeleri ekleyin. Birkaç malzemeyi (labne peyniri, tereyağı, şeker) ekleyin spatula ile karıştırın diğer kalan malzemeleri de (krema, limon kabuğu rendesi, vanilya, benmari eritilmiş çikolata) ekleyin. Tekrar karıştırın. Son olarak kestane içi (pişmiş ve parçalara ayrılmış) ile damla bitter çikolataları da ekleyin ve yalnızca birkaç kez spatula ile çevirin karışımı. Bu aşamada cheesecake'in üst katmanı da hazır...

Dolaptan çıkardığınız tabanın üzerine bu karışımı dökün ve kalıbı hafifçe sallayın ki malzeme eşit olarak yayılsın.

35-40 dakika kadar daha buzdolabında soğutun. Üzerini frenk üzümü kestane ya da dilediğiniz şeyle gönlünüzce süsleyip servis edin.

MUZLU KUP TARİFİ

Kakaolu kek yapmıştınız ama hepsi yenmediği için birkaç gündür yenmeyi bekliyor. O zaman size bir önerimiz var, birkaç malzeme ile onu daha cazip bir hale getirip tekrar ikram edebilirsiniz mesela...