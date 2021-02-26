Artan kekten hafif mi hafif, kolay mı kolay kupta tiramisu tarifi

Hafta sonu için yaptığınız kakaolu kekiniz arttı ve birazda katılaştıysa artık yenmeyeceği anlamına geliyor maalesef. Ama sakın üzülmeyin, bu tarifle o artan kekler inanın efsane olacak!

TİRAMİSU KUP MALZEMELERİ

Artan kekiniz

4 yemek kaşığı esmer şeker

2 adet oda sıcaklığında yumurta

1 çay kaşığı silme tuz

3 yemek kaşığı labne peynir

1 paket krema (200 gr)

4 dilim kakaolu kek

1 fincan ceviz (bir avuç kadar)

Göz kararı file antep fıstığı

Göz kararı bitter parça çikolata

(6 Kişilik - 25 dakika)

TİRAMİSU KUP NASIL YAPILIR?

Şeker, yumurta ve tuzu derince bir kaseye alın ve sıcak su dolu başka bir kaseye oturtarak mikserle iyice çırpın.

Böylelikle yumurtaların çiğ kalmasını önlemiş olacaksınız. Şekerler iyice eridikten sonra sıcak su dolu kaseyi kaldırın.

Labne peyniri ekleyip karıştırmaya devam edin.

Bu arada kremayı ayrı bir kasede iyice katılaşana kadar mikserle çırpın.

Kremayı spatula yardımıyla yumurtalı karışıma aktarıp yine spatula ile kremayı karışıma yedirin. Pürüzsüz bir krema karışımı elde etmeniz gerekiyor.

Cevizleri ve kekleri rondodan geçirin.

Kuplara önce kek karışımı ardından krema, sonra yine kek karışımı ve yine krema dökün.

Üstlerini file antep fıstığı ve parça çikolata ile süsleyebilirsiniz. Zevkinize göre başka şekilde de süsleyebilirsiniz.



