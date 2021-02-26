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Artan kekten hafif mi hafif, kolay mı kolay kupta tiramisu tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 26.02.2021 17:53 | Son Güncelleme:
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Kekiniz arttıysa çöpe atmayın çünkü değerlendirmenin tatlı mı tatlı bir yolu var. Labneli kremanın yumuşacık kekle buluşmasına bayılacaksınız. İşte 6 kişiye yetecek 25 dakikada hazırlanan nefis tarife başlıyoruz.

Hafta sonu için yaptığınız kakaolu kekiniz arttı ve birazda katılaştıysa artık yenmeyeceği anlamına geliyor maalesef. Ama sakın üzülmeyin, bu tarifle o artan kekler inanın efsane olacak!

TİRAMİSU KUP MALZEMELERİ

  • Artan kekiniz
  • 4 yemek kaşığı esmer şeker
  • 2 adet oda sıcaklığında yumurta
  • 1 çay kaşığı silme tuz
  • 3 yemek kaşığı labne peynir
  • 1 paket krema (200 gr)
  • 4 dilim kakaolu kek
  • 1 fincan ceviz (bir avuç kadar)
  • Göz kararı file antep fıstığı
  • Göz kararı bitter parça çikolata

(6 Kişilik - 25 dakika)

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TİRAMİSU KUP NASIL YAPILIR?

  • Şeker, yumurta ve tuzu derince bir kaseye alın ve sıcak su dolu başka bir kaseye oturtarak mikserle iyice çırpın.
  • Böylelikle yumurtaların çiğ kalmasını önlemiş olacaksınız. Şekerler iyice eridikten sonra sıcak su dolu kaseyi kaldırın.
  • Labne peyniri ekleyip karıştırmaya devam edin.
  • Bu arada kremayı ayrı bir kasede iyice katılaşana kadar mikserle çırpın.
  • Kremayı spatula yardımıyla yumurtalı karışıma aktarıp yine spatula ile kremayı karışıma yedirin. Pürüzsüz bir krema karışımı elde etmeniz gerekiyor.
  • Cevizleri ve kekleri rondodan geçirin.
  • Kuplara önce kek karışımı ardından krema, sonra yine kek karışımı ve yine krema dökün.
  • Üstlerini file antep fıstığı ve parça çikolata ile süsleyebilirsiniz. Zevkinize göre başka şekilde de süsleyebilirsiniz.
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