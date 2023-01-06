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Artık kimseyi şaşırtmıyor! Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa yarı çıplak pozuyla beğeni topladı... Hiç sansür uygulamadı

06.01.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sosyal medyadan yaptığı seksi paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle ayrıldıktan sonra sosyal medya kariyerine yönelen Khalifa dünya genelindeki 27.6 milyon takipçisiyle tamamen üstsüz olduğu yarı çıplak pozunu paylaştı.

Artık kimseyi şaşırtmıyor! Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa yarı çıplak pozuyla beğeni topladı... Hiç sansür uygulamadı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa yine cesur bir pozla sevenlerinin karşısına çıktı. 2023 yılının ilk haftasında geride bıraktığı 2022 yılını anımsamak isteyen Khalifa, üzerini tamamen çıkartarak arkası dönük bir şekilde poz verdiği bir karesini paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

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Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde Khalifa, sırt bölümünde bir vücut aksesuarı kullandı. Cesur paylaşımında bordo rengi bir iç çamaşırı altı tercih eden Khalifa gönderisine hiçbir sansür uygulamadan göğüslerini gösterdi.

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Khalifa’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Sen bizim mücevherimizsin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Her şeyin en güzelini hak ediyorsun” yorumunu ekledi.

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Mia Khalifa

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