Yetişkin film yıldızı Reislin sosyal medyada limit tanımadı! Deniz kenarında ten rengi bluzuyla poz verince çıplak zannedildi

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Reislin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin gönlünü kazanmaya devam ediyor. Son olarak deniz kenarında çekilen seksi bir pozuyla hayranlarının aklını başından alan Reislin’in gönderisinde adeta beğeni butonu çöktü.

ÇIPLAK ZANNETTİLER AMA...

Yeitşkin film yıldızı Reislin kendi tenin renginde bir bluz ve iç çamaşırı altıyla sahilde poz verirken çekilen fotoğrafını paylaştı. Yetişkin film yıldızı gönderisine, “Şeytanlarımı boğamam, yüzmeyi biliyorlar” notunu ekleid. Reislin’in paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı.